Maria De Filippi tradisce la Mediaset per stare con lui. Un settembre fatto di sorprese

Maria De Filippi ha appena terminato la sua stagione lavorativa prima dell’estate. Dopo il successo di Amici, Uomini e Donne e Temptation Island, la conduttrice di Mediaset si dedica alla tranquillità.

Ma ora qualcosa bolle in pentola: a settembre, Queen Mary, mancherà nella sua casa a Cinecittà per dedicarsi ad un personaggio della Rai.

Sia lei che due sue note conoscenze si sposteranno dalla madre patria Mediaset per dedicarsi ad altro. Vediamo di cosa si tratta

Maria De Filippi passa alla Rai al fianco di Carlo Conti

Maria De Filippi sta preparando le valige per settembre: si sposterà da Mediaset a Rai Uno.

In sua compagnia troveremo volti diventati noti grazie alla conduttrice: gli ex concorrenti di Amici AkaSeven, San Giovanni, Deddy e Irama. Ma dove vanno?

Maria De Filippi condurrà al fianco di suo fratello (è così che lo chiama lei) Carlo Conti la nuova edizione di Seat Music Awards 2021.

Lo show si svolgerà il 9 e 10 settembre nell’Arena di Verona per premiare gli artisti che sono stati salienti nell’ultimo anno. Oltre a loro, verranno ospitati anche personaggi diventati noti nel 2021.

Le serate prevedono la presenza della conduttrice Maria e non solo: vedremo anche Lillo di Lillo e Greg diventato noto grazie alla partecipazione a LOL, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo, Alessandro Cattelan passato ufficialmente alla Rai, Amadeus, Alessandro Siani e Eleonora Abbagnato.

Mentre tra i cantanti ci saranno: Marco Mengoni, Claudio Baglioni, BoomDaBash, Baby K, Francesca Michielin, Samuel, Elettra Lamborghini, i Pinguini Tattici Nucleari, Ernia, Blanco, Rkomi, Fred de Palma insieme ad Anitta, Il Tre, Arisa insieme agli Autogol e Massimo Pericolo.

Si esibiranno sul palco a Verona anche Psicologi, Mecna, Jake La Furia & Emis Killa, Shade, Capo Plaza, Mara Sattei, Gué Pequeno, Mace, Shablo e Random.

Ultimi, ma non per importanza ecco che canteranno pure Ligabue, Loredana Bertè, Marracash, Gigi D’Alessio, Diodato, Madame, Zucchero, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Il Volo, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Mahmood, Annalisa, Colapesce & Di Martino, Takagi e Ketra insieme a Giusy Ferreri, Carl Brave e Noemi.

Mancherà all’appello Fedez a causa della querela ricevuta dal Codacons durante il concerto del 1° Maggio.

La nuova stagione inizierà sicuramente col botto: saluteremo l’anno passato premiando gli artisti che ci hanno tenuto compagnia, per iniziare l’autunno ancora più carichi di prima.