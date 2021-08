Benedetta Mazza è cambiata molto dai tempi del Grande Fratello Vip. I fans sono scioccati

Benedetta Mazza è la conduttrice, attrice e modella diventata famosa grazie a Miss Italia 2008 riuscendosi a posizionarsi quinta.

Da quel momento tante porte si sono aperte: l’Eredità, Pechino Express e Tale e quale show, mostrandosi in tutte le sue sfaccettature.

E’ anche volto di tanti prodotti e pubblicità grazie al viso angelico che la contraddistingue ed è amata pure dai più piccoli per aver partecipato ad alcuni programmi per bambini.

Ma è grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip che ha ricevuto un grande seguito. Benedetta Mazza era nella Casa più spiata d’Italia nel 2018 e ha descritto la sua esperienza così: “Mi sento a casa più di quanto non mi senta da altra parte“.

- Advertisement -

Leggi anche –> Fumata bianca per Signorini: tre sorelle mozzafiato al Grande Fratello Vip

Si è fatta conoscere nella sua totalità e ha anche avuto un flirt con Stefano Sala, al tempo fidanzato.

Nonostante la forte voglia di Benedetta di voler creare più di un’amicizia, Stefano ha deciso di non voler proseguire in qualcosa di più, rimanendo fedele alla compagna.

Dopo 3 anni di relazione finita male con Matteo Branciamore, cioè Marco de I Cesaroni, e una breve relazione col calciatore Daniel Osvaldo, nell’ultimo breve periodo si sta frequentando con l’attore Ivan Santu.

Ora la showgirl si trova a Monte Carlo a passare le sue vacanze e i fan hanno notato un particolare che li ha lasciati senza parole. Vediamo di cosa si tratta

Benedetta Mazza: il suo fisico non convince i fan

Benedetta Mazza è molto attiva sui social; ogni giorno pubblica qualche suo scatto e i fan la adorano.

Da un po’ di tempo, però, i suoi seguaci non sono convinti della showgirl, perché hanno notato un piccolo particolare.

Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip di 3 anni fa, Benedetta è cambiata sia a livello caratteriale che fisico.

E’ evidente che la modella si sia dedicata nel perder peso diventando veramente magra.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, doppio colpo di Signorini con l’approvazione di Maria De Filippi

Sotto molti post, i fan si lasciano andare con giudizi sul suo corpo: c’è chi scrive che sta molto bene con qualche chilo in meno, chi scrive “Quanto sei dimagrita? Forse troppo” e chi la ama in entrambe le versioni.

Benedetta era famosa per essere una modella curvy, ma ora non è più adatta a quel mondo. Le curve sono andate perse con la dieta.

E’ evidente che Benedetta Mazza sia dimagrita notevolmente durante l’ultimo anno.

Adesso si mostra soddisfatta e con un’alta autostima ed è ancora più carica per la prossima stagione televisiva.