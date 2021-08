Kate Middleton e Meghan Markle hanno un rapporto complicato, eppure c’è un particolare che le rende più simili di quello che mostrano

Il rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle è sicuramente complicato. Le due cognate, facendo entrambe parte della royal family, sono da anni nell’occhio della stampa e della critica per le loro scelte, soprattutto da quando l’americana ha deciso di tagliare il cordone di Harry con i reali d’Inghilterra.

Da quel momento in poi si è scritto di tutto su di loro: litigate, frecciatine, riappacificazioni varie. La realtà è che le due donne sembrano proprio essere l’una l’opposto dell’altra: se Kate ha abbracciato in tutti i sensi la sua posizione nella famiglia reale, Meghan è la rivoluzionaria. La moglie di William accetta il suo ruolo, la moglie di Harry vuole tutte le attenzioni per se. E così via.

Eppure, come spesso succede anche nel cinema tra due odiati rivali, le due cognate hanno un dettaglio che le unisce e che le rende a loro modo molto simili.

Kate Middleton e Meghan Markle: il particolare che le unisce

Entrambe, infatti, hanno un curriculum accademico di tutto rispetto e a scuola brillavano in varie materie. In poche parole Kate e Meghan erano proprio le classiche “secchione”.

La curiosità è venuta fuori in questo periodo in cui in Inghilterra vengono comunicati agli studenti i risultati degli A-level, l’equivalente dei nostri esami di maturità. I media sono andati quindi a spulciare i risultati delle mogli di William ed Harry e ciò che è venuto fuori è stato sorprendente.

La Duchessa di Cambridge, infatti ottenne due A (il voto più alto agli A-level) in matematica e arte e una B in inglese, guadagnandosi l’ingresso alla St.Andrews University, in Scozia, dove poi incontrò il futuro marito.

Diversa la situazione di Meghan che, essendo americana, non ha mai sostenuto gli A-level. Si sa però che la duchessa di Sussex raggiunse il livello richiesto per accedere alla Northwestern University di Evanston, in Illinois, nel 2003, e che era conosciuta come una studentessa brillante e amante del teatro. Inoltre durante il suo periodo all’Università fu scelta per lavorare all’ambasciata in Argentina, dimostrando di avere una grande passione per le lingue (parla fluentemente spagnolo e francese).

Insomma, se avessero frequentato il College insieme ci saremmo trovati di fronte a una vera e propria disputa per il voto migliore. O magari, chissà, sarebbero state migliori amiche.