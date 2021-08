Elisa Isoardi perde tutto: la confessione che nessuno si aspettava

Elisa Isoardi è “ferma ai box” dopo l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha fatto il punto su carriera e vita privata

Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante l’infortunio che l’ha costretta a lasciare il reality di casa Mediaset in anticipo, la presentatrice ha lasciato comunque il segno durante la permanenza in Honduras.

Eppure, dopo quasi 20 anni di trasmissioni televisive e non solo, per la prima volta la bella ex di Matteo Salvini si ritrova senza avere un vero e proprio impegno per la prossima stagione. Al momento la Isoardi si sta godendo le vacanze, ma a settembre nonostante le indiscrezioni non dovrebbe tornare in televisione.

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Elisa ha fatto il punto della situazione, parlando del suo presente lavorativo e anche della sua vita privata.

Elisa Isoardi senza progetti tv e amori: “E’ un estate diversa”

“E’ un estate diversa dalle altre, più profonda”, ha spiegato la piemontese che sta passando molto tempo in compagnia di amici e familiari durante queste vacanze. Il fatto che all’orizzonte non ci siano nuove avventure televisive non la preoccupa affatto:

“Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”. La Isoardi è comunque convinta che nel prossimo futuro riuscirà di nuovo a trovare un progetto in tv che la possa affascinare.

Stessa cosa per quel che riguarda la sua vita privata. Elisa, dopo la fine della sua ultima relazione con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, è al momento felicemente single pur avendo tantissimi ammiratori.

“Per me – ha affermato – l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta”. La showgirl ha poi parlato della sua ultima esperienza all’Isola dei Famosi in cui ha perso quasi dieci kg. Nell’ultimo periodo è riuscita piano piano a rimettersi in forma, recuperando 5 kg, ma ha ammesso che la riabilitazione non è stata facile: “Lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa”.