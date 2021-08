Era Supervicky, oggi è irriconoscibile e ha stravolta la sua vita

Supervicky, bambina robot degli iconici anni ’80 torna con delle sembianze totalmente inaspettate. I fan increduli assistono allo stravolgimento della vita dell’attrice.

Supervicky alla riscossa! Sitcom dei mitici e iconici anni '80 torna con un dettaglio che non è passato inosservato ai nostalgici della serie.

Supervicky è la serie degli anni Ottanta che più ha stravolto gli stereotipi della tipica famiglia americana di quegli anni. Tratta di un’adozione molto particolare, la piccola Vicky è in realtà un robot! Le lettere del suo nome stanno per Voice Input Child Identicant, una bimba simpaticissima che cerca di apprendere i comportamenti umani, ovviamente le gag non possono che avere dei risvolti assolutamente comici.

La bimba non può crescere fisicamente, perché è un automa, ma la bellezza sta proprio nella crescita personale che vive il personaggio. Il tema trattato non è per niente semplice, infatti per indicare la sua crescita, si parla comicamente nella serie di un “aggiornamento”.

Serie comica e divertente, è stata un punto di riferimento costante per i bimbi, che poi sono diventati adulti, in quegli anni. Trattare la diversità è un bellissimo progetto, specialmente in quelli anni molto particolari. Il pubblico potrebbe anche riprendere la serie, perché si sa, gli anni Ottanta sono il periodo più affascinante!

La news però risiede nell’attrice che interpreta la bambina prodigio, Tiffany Brissette è diventata grande, e adesso è irriconoscibile soprattutto perché ha stravolto la sua vita!

Supervicky torna, ma è del tutto diversa!

La bimba prodigio degli anni Ottanta è grande! Peri i più nostalgici è un duro colpo. Le serie di quando si è bambini sono le più belle, e scoprire che il proprio beniamino è diventato un adulto e non impersona più il personaggio amato, sconvolge chiunque.

Dal fantasy al thriller, sono innumerevoli le programmazioni che fanno impazzire i telespettatori, specialmente i più accaniti. In ogni caso, la news ha a che fare con la protagonista di Small Wonder.

Tiffany Brissette, classe 1974, originaria di Paradise, California, ha recitato nel ruolo della bambina robot, poi ha continuato per breve tempo la carriera televisiva. Ha iniziato come doppiatrice nella miniserie italiana Marco Polo, per poi debuttare nel film Dragster: vivere a 300 all’ora, ha partecipato alla serie E’ giustizia per tutti, dal 1990 al 1991 per due stagioni di fila, ma finisce qui il suo percorso da attrice.

Si iscrive al Westmont Collage e inizia a lavorare San Diego. L’ex attrice si laurea in psicologia ed è membro attivo del Variety Club Telethon, aiuta i bambini malati di gravi malattie e diventa un’infermiera che si occupa del sociale! Ecco la foto di come si presenta oggi:

Insomma, Tiffany ha conosciuto le stelle, ma adesso vuole impegnarsi socialmente! Famosa attrice, la cui sua ultima apparizione risale al 2009 in The Morning Show with Mike & Juliet, è nell’intervista per Page Six nel 2012, che spiega il motivo del cambiamento. Dichiara che ha preferito abbandonare il mondo dello spettacolo, perché desidera una vita normale. Attualmente lavora come infermiera nel Colorado, e purtroppo non la si potrà più vedere in scena per nuove programmazioni.

I più nostalgici però non devono disperare, la mitica Supervicky è sempre pronta ad intrattenere il pubblico con le sue storiche avventure! Non resta che restare sintonizzati e seguire le puntate dell’iconico programma degli anni Ottanta, per vedere Tiffany in scena!