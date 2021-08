Temptation Island: la coppia scoppia poche settimane dopo il falò

Confermate le voci che volevano la coppia di Temptation Island 9 in crisi. L’annuncio di lui in una diretta social di poche ore fa

“Stiamo vivendo un momento difficile”. Con queste parole Natascia Zagato, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, aveva confermato i rumors e le voci che la vedevano di nuovo in crisi con il suo fidanzato Alessio.

La ragazza, in una sessione di domande e risposte su Instagram, aveva ammesso che la relazione tra i due era sull’orlo della rottura ma nonostante la confessione aveva comunque ribadito di essere ancora innamorata del suo uomo.

A quanto pare però, nonostante il sentimento, la storia d’amore tra i due protagonisti del reality Mediaset è giunta alla conclusione. A porre la parola fine e a chiarire il tutto ci ha pensato direttamente Alessio Tanoni.

Temptation Island, Alessio conferma: è finita con Natascia

L’ormai ex fidanzato di Natascia ha scelto, così come la sua ex compagna, di parlare apertamente della sua relazione utilizzando i social. E così, in una diretta Instagram insieme a Stefano Socionovo, ha ammesso che lui e Natascia non stanno più insieme.

La crisi, dunque, non è stata superata e Alessio ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stesso. Una classica pausa di riflessione che però, almeno da tradizione, difficilmente poi porta ad una riconciliazione. E a chi ipotizzava che il ragazzo stesse già frequentando una delle tentatrici del programma Alessio ha risposto di no.

La rottura perciò è ufficiale: a nulla è servita la partecipazione al reality Mediaset, nonostante dopo molte difficolta la coppia avesse scelto di lasciare il programma ancora insieme. Durante Temptation Island Alessio si è mostrato abbastanza “fedele”, non legando particolarmente con nessuna tentatrice, mentre Natascia ha stretto amicizia con alcuni tentatori. Usciti dallo show, però, i due devono aver affrontato altri ostacoli insormontabili e hanno scelto di dirsi addio.