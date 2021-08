Test: scegli una valigia e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda i viaggi e le valigie. Potresti scoprire alcuni dettagli nascosti del tuo carattere grazie ad una semplice decisione

Oggi parleremo di un argomento molto caro a moltissime persone in questo periodo dell’anno: le vacanze. Non è una guida alla meta migliore o un articolo che parla dei posti più convenienti dove passare qualche giorno di relax. È un semplice test che proverà a comprendere alcuni dettagli della tua personalità.

La protagonista del test è una valigia, uno dei simboli di qualsiasi vacanza. Non c’è vacanza senza una valigia piena e non c’è ritorno a casa senza aver portato qualche ricordo, da mettere proprio in valigia. Oggi potresti conoscere alcuni dettagli della personalità che, forse, nemmeno pensavi di conoscere.

Attraverso test come questi, infatti, è possibile scoprire delle piccole sfumature del nostro carattere delle quali potremmo non avere contezza, almeno fino ad oggi. A volte capita anche di essere consapevoli di alcuni nostri difetti, ma di provare a nasconderli, rifiutandoli, per vergogna o perché non riusciamo ad accettarli.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Test: quale valigia scegli?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono quattro valigie. Ognuna di esse è vuota ed è pronta per essere riempita alla vigilia di una partenza per le vacanze. Non dovrai fare altro che rispondere ad una semplicissima domanda: quale valigia scegli? Con quale di queste quattro valigie partiresti per un viaggio?

In base alla tua scelta, è possibile comprendere alcuni aspetti della tua personalità. Ad ogni selezione corrisponde un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, non conosci ancora. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Fai la tua scelta e poi scorri il testo, alla ricerca delle soluzioni del test di oggi.

Le soluzioni del test: hai scelto la prima valigia

Se hai scelto la prima valigia, quella in alto a sinistra, vuol dire che la tua meta ideale è la Cambogia, un paese molto affascinante, dove modernità e antichità si fondono, creando un mix molto interessante. Ci sono tanti luoghi da visitare, come la provincia del Mondulkiri o la capitale Phnom Penh, una città caotica e magica nello stesso tempo.

Se hai scelto questa valigia, vuol dire che non sei una persona molto paziente. Fai fatica ad ascoltare gli altri perché sei troppo preso dalle tue cose. In questo modo, a volte, può capitare di allontanare delle persone che ti vogliono bene. Prova a concentrarti un po’ meno su te stesso, riuscirai a goderti i rapporti più belli della tua vita.

Hai scelto la seconda valigia

Se hai scelto la seconda valigia, quella in alto a destra, vuol dire che la tua meta ideale è la Tanzania. Hai bisogno di un paesaggio incontaminato e lì potrai trovare tutto ciò che cerchi. Il Parco Nazionale del Serengeti è una meta molto ambita dai turisti, così come altri parchi come quello di Arusha, dominato dal famoso Kilimangiaro.

Se hai scelto questa valigia, vuol dire che sei una persona che ha sempre bisogno di nuove avventure. Sei uno spirito libero, fai fatica a restare nello stesso posto per troppo tempo. Il discorso vale anche in ambito lavorativo. Prova a ragionare prima di prendere una decisione, a volte ti lasci guidare troppo dall’istinto, mettendoti in situazioni particolarmente ambigue.

I risultati del test: hai scelto la terza valigia

Se hai scelto la terza valigia, quella in basso a sinistra, vuol dire che hai bisogno di salire verso nord questa estate. I meravigliosi fiordi norvegesi sono una meta che hai voglia di visitare da tempo. I paesaggi scandinavi e le cascate di Geirangerfjord, patrimonio dell’Unesco. Concediti una vacanza insolita, non te ne pentirai.

Se hai scelto questa valigia, vuol dire che sei una persona che non ama i contratti e le regole troppo rigide. Hai bisogno di libertà, non sei la classica persona che si sposa e mette al mondo dei figli. Forse questo pensiero ti sfiora dopo i quarant’anni ma, fino a quel momento, hai bisogno dei tuoi spazi.

Hai scelto la quarta valigia

Se hai scelto la quarta valigia, quella in basso a sinistra, vuol dire che senti l’esigenza di non allontanarti dopo e restare in Europa. Hai voglia di visitare una città d’arte. Siviglia è la tua meta ideale, con le sue opere barocche, che profumano di storia e di antichità. Vuoi mettere la cultura al centro delle tue prossime vacanze.

Se hai scelto questa valigia, vuol dire che sei una persona particolarmente tradizionale. Sei attaccato agli affetti familiari e per te gli amici rappresentano il centro della tua vita. Faresti qualsiasi cosa per una persona alla quale vuoi bene. Sei una persona buona e, per questo motivo, benvoluta da tutti.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale valigia hai scelto? Quale sarà la tua meta estiva? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!