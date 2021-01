Si rincorrono con insistenza le voci su una serie tv dedicata ad Harry Potter. La nota a riguardo della casa produttrice HBO

Harry Potter a breve diventerà una serie tv. Con queste parole l’Hollywood Reporter ha scatenato la gioia di migliaia di fans, affermando appunto che la famosissima saga basata sul mago di Hogwart potrebbe a breve essere “riconvertita” in una serie televisiva da vedere in streaming.

La decisione avrebbe decisamente senso, visto il grandissimo successo dei racconti e dei film che appassionano sia i più piccoli che gli adulti. E non sarebbe nemmeno la prima volta che una saga di questo calibro viene trasformata e riadattata per il piccolo schermo, magari andando ad arricchire la storia con nuovi particolari e personaggi secondari più trascurati nelle pellicole.

Ad esempio, la stessa HBO si sta preparando ad un prequel del “Trono di Spade” e ad un sequel dell’amatissima serie “Sex and the City”. Secondo il magazine di Hollywood, ci sarebbero stati anche degli incontri preliminari riguardanti appunto il celebre mago.

HBO, la nota sulla serie di Harry Potter

Le indiscrezioni riportate da Hollywood Reporter, però, probabilmente resteranno tali. Non si sa se i vertici della HBO abbiano mai pensato alla produzione di questa serie tv ma, viste le notizie ricorrenti, Warner Bros e HBO Max hanno pensato di chiarire la questione affidandosi ad una nota congiunta.

In questa nota dichiarano chiaramente che “Non ci sono serie di Harry Potter in produzione né in studio né per la piattaforma streaming”. A quanto pare, dunque, l’idea di vedere di nuovo Harry e company in azione è semplicemente una suggestione giornalistica.

I fan, per ora, dovranno rassegnarsi. Chissà però se in futuro la HBO possa ripensarci, o magari qualche altra casa produttrice potrebbe prendere in considerazione l’idea di una serie visto che tra botteghino e libri venduti la saga continua ad essere una delle più amate di sempre.