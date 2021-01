Mateo Musacchio sarà il rinforzo difensivo per la Lazio. I tifosi biancocelesti non hanno dimenticato ciò che fece in Coppa Italia nel 2019

Dopo tanti nomi fatti in questi giorni di calciomercato, la Lazio ha finalmente scelto il suo nuovo difensore: si tratta dell’argentino Mateo Musacchio, in arrivo dal Milan dove recentemente ha trovato pochissimo spazio.

Il centrale difensivo andrà a coprire il buco lasciato da Luiz Felipe: il brasiliano dovrà stare fermo per almeno un paio di mesi e Inzaghi ha bisogno di un calciatore esperto per completare il terzetto della sua retroguardia. L’accordo è stato praticamente definito sulla base di un milione di euro e l’argentino potrebbe sbarcare a Roma già in serata, per poi firmare il contratto e sottoporsi alle visite mediche.

Per lui è pronto un contratto di soli sei mesi ma, al raggiungimento di un determinato numero di presenze, scatterà automaticamente il rinnovo per altre due stagioni.

Musacchio e quell’episodio legato alla Coppa Italia 2019

I tifosi biancocelesti, alla notizia dell’acquisto del centrale argentino, hanno manifestato la loro contentezza. In questo caso però poco ha a che vedere con il giocatore in se, bensì con un episodio legato alla Coppa Italia del 2019.

In quell’occasione, infatti, Milan e Lazio dovevano affrontarsi a San Siro ed il difensore laziale Acerbi aveva affermato che la sua squadra era nettamente superiore ai rossoneri. La gara terminò 1 a 0 con rigore decisivo di Kessie e l’ivoriano, insieme al compagno di squadra Bakayoko, mostrò con fare ironico ai suoi tifosi la maglietta di Acerbi come fosse un trofeo di guerra.

L’episodio ovviamente fece infuriare staff e tifosi laziali, che però proprio oggi hanno tirato fuori un particolare sfuggito a tutti all’epoca dei fatti. Fu proprio Musacchio, infatti, a togliere la maglietta dalle mani dei compagni ritenendo il gesto offensivo. Cosa che, ovviamente, ha fatto felici i supporters biancocelesti. E ora ancor di più, visto che l’argentino vestirà i colori della squadra della Capitale.