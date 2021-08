Il test di oggi riguarda il caffè. Scegli una di queste sei tazze e scopri qual è la tua vera personalità. Ti aspettano importanti novità

Il test di oggi riguarda una bevanda consumata nelle case di tutti gli italiani: il caffè. È molto raro trovare qualcuno che non ne beva. C’è chi apprezza il caffè espresso, tipico italiano, c’è chi preferisce quello americano, un po’ più lungo, chi ama il cappuccino e chi lo corregge con un po’ di latte o con qualcosa di alcolico.

Ognuno ha i suoi gusti e sceglie il caffè che preferisci anche in base alle proprie caratteristiche personali. Dietro la semplice scelta di un caffè possono nascondersi alcuni aspetti del nostro carattere che, forse, nemmeno pensavamo di conoscere. E il discorso può essere esteso anche alla tazzina.

Il test di oggi serve proprio a questo. Vogliamo provare a scoprire quelle sfumature della tua personalità che spesso restano nascoste o che, invece, tendi a rifiutare, forse perché si tratta di difetti di te stesso che non ami particolarmente. Fatti guidare dall’istinto, non perdere troppo tempo nel prendere la tua decisione.

- Advertisement -

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Ti potrebbe interessare anche – Ricordate Tara Gabrieletto, la scelta di Cristian Galella? Oggi stenterete a riconoscerla

Test: quale tazzina preferisci

Guarda l’immagine in alto: ci sono sei tazzine, in ognuna di esse c’è una bevanda calda, probabilmente caffè. Tu devi osservare con attenzione l’immagine e scegliere la tazza che preferisci, quella che ti salta per prima all’occhio. Lasciati guidare dall’istinto, questi test funzionano quando la selezione viene presa in pochi secondi.

Quando avrai scelto la tua tazza preferita, non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Dietro ogni tazza si nasconde un profilo personalizzato. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa. Adesso sei pronto per iniziare il test, hai già scelto qual è la tua tazza preferita?

Leggi anche – Si sposano: il grande passo della coppia di ex gieffini. Entusiasmo alle stelle

Le soluzioni del test: hai scelto la tazza numero uno

Se hai scelto questa tazza, questo vuol dire che sei una persona premurosa e responsabile. La tua principale occupazione nella vita è aiutare gli altri. Quando un tuo amico o un tuo familiare è in difficoltà, fai di tutto per aiutarlo. Non ti risparmi mai, i tuoi consigli sono sempre molto apprezzati dalle persone a te più care.

Hai scelto la tazza numero due

Se hai scelto la seconda tazza, questo vuol dire che sei una persona particolarmente libera. La libertà è la cosa più importante nella tua vita. La routine ti soffoca, fai fatica a frequentare sempre le stesse persone. Hai sempre mille idee, non bastano 365 giorni all’anno per metterle tutte in pratica. Sei una persona reattiva e dinamica.

Ai nostri lettori è piaciuto molto – Royal Family, Meghan Markle: è lei la sua vera nemica?

Hai scelto la tazza numero tre

Se hai scelto questa tazza, vuol dire che sei molto attaccato al tuo passato. I tuoi ricordi sono importanti e ti impediscono di andare avanti. Sei un po’ all’antica su alcuni temi, tradizionalista e hai un punto di vista abbastanza obsoleto. Anche se provi ad andare avanti, il tuo carattere ti spinge a restare nella tua comfort zone.

Le soluzioni del test: hai scelto la tazza numero quattro

Se hai scelto la quarta tazza, questo vuol dire che sei una persona che ama prendersi cura del proprio corpo. Sei sempre alla ricerca del benessere fisico, la tua salute conta molto per te. Non sei una persona che ama esprimere le proprie idee, però hai ideali molto forti. Riesci a restare calmo anche nelle situazioni più critiche, questo aspetto del tuo carattere è molto apprezzato da chi ti sta intorno.

Ti potrebbe interessare anche – Carlo Conti ha deciso: l’annuncio ufficiale cambia tutto in Rai

Le soluzioni del test: hai scelto la tazza numero cinque

Se hai scelto questa tazza, vuol dire che sei una persona molto trasparente e dici sempre tutto ciò che pensi. Esprimi le tue idee con coraggio, anche a costo di pagarne personalmente le conseguenze. Le tue emozioni e il tuo istinto ti fanno sembrare debole di fronte agli altri, forse dovresti imparare a difendere meglio le tue idee prima di esprimerti.

Un test che i nostri lettori hanno apprezzato molto – Test: quale colore useresti per dipingere questo ponte?

Hai scelto la tazza numero sei

Sei hai scelto proprio questa tazza, vuol dire che sei una persona socievole e particolarmente amichevole. Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo, non ami programmare il futuro. Sei innamorato della vita, ti piace provare sempre nuove esperienze e non ti importa del futuro. Preferisci pensare al presente e provare a goderti questo momento della tua vita.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale tazza hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!