Cominciati i preparativi per Sanremo 2022: tra tante ipotesi spunta il nome incredibile per affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston

Mancano ancora tanti mesi prima dell’inizio di Sanremo 2022. E’ anche vero, però, che gli impegni che attendono Amadeus e company sono molteplici: dalle scelte delle canzoni, a quelle degli ospiti, per finire anche alla spalla che accompagnerà il presentatore durante le 5 serate del Festival.

Sì, perchè se il conduttore Rai è stato confermato al suo posto per il terzo anno consecutivo dopo una lunghissima trattativa, non è ancora certo se ci sarà Fiorello a rallegrare il pubblico insieme ad Amadeus oppure ci sarà un nuovo protagonista.

In questo senso, è conosciuta la passione del presentatore per lo sport. Durante le precedenti edizioni di Sanremo tanti volti noti del calcio e di altre discipline, come Alberto Tomba o Federica Pellegrini, hanno sfilato sul palco dell’Ariston. L’anno scorso, ad esempio, il protagonista assoluto è stato il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese non ha entusiasmato molto i fan del programma, ma il nome che avrebbe in mente Amadeus per la prossima edizione del Festival potrebbe davvero infiammare i cuori degli italiani.

Sanremo 2022, Marcell Jacobs come Ibra? Amadeus lo vorrebbe sul palco dell’Ariston

Stiamo parlando di Marcell Jacobs, l’atleta che ha emozionato un popolo intero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 portando a casa due ori nei 100 metri e nella staffetta 4×100, diventando l’uomo più veloce del mondo.

Il velocista italo-statunitense in pochi giorni è diventato l’idolo delle folle e la sua impresa olimpica rimarrà nella storia, nonostante in tanti abbiano provato a screditarlo accusandolo di doping. Atleta formidabile e con anche una bella presenza fisica che non guasta mai, secondo molti siti specializzati in gossip e tv sarebbe il primo nome sulla lista di Amadeus per Sanremo 2022.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da nessuno dei due protagonisti, si tratta solamente di ipotesi giornalistiche. L’unica cosa certa è che Jacobs ha già annunciato che non correrà per tutto il 2021 e tornerà in pista soltanto a luglio 2022 per i mondiali negli Stati Uniti. Il tempo per partecipare al Festival ci sarebbe, la voglia degli italiani di vederlo sul palco anche. Chissà se questa clamorosa ipotesi si rivelerà corretta!