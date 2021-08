La ‘super’ conduttrice sta vivendo un momento drammatico a causa della malattia del compagno: “I polmoni stanno per morire“

Nelle ultime ore un volto molto noto ha espresso il suo parere sulla situazione che ci sta accompagnando da un paio di anni.

L’uomo è semplice, ma conciso e la compagna è pronta a mostrare supporto.

Scopriamo cosa sta succedendo

Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura, e l’appello ai suoi fans sui social

Giovanni Terzi è tra le firme più note de Il Giornale e ha lavorato anche nell’ambiente politico come assessore al Commercio.

Giovanni è l’attuale fidanzato della conduttrice televisiva Simona Ventura e presto i due convoleranno in matrimonio.

- Advertisement -

Leggi anche –> Mara Venier asfalta Simona Ventura dopo la gaffe su Luca Argentero

Nelle ultime ore, il futuro sposo, si è lasciato andare ad una confessione sui social ed i fan sono impazziti.

Terzi ha spiegato di avere una brutta malattia che rischia di essere fatale a contatto col virus Covid.

Il giornalista ha già avuto il Covid e così anche la sua futura consorte; nonostante i sintomi fossero blandi, Simona ha vissuto un brutto momento. Proprio in quel periodo, la showgirl doveva co-condurre insieme a Fiorello e Amadeus il Festival di Sanremo, ma non le fu possibile.

Terzi a marzo raccontò di aver avuto il covid nell’intervista per Storie Italiane di Eleonora Daniele ed ha iniziato ad accennare la sua malattia.

Ma è proprio poche ore fa che il giornalista ha pubblicato un video di sfogo sui social.

Giovanni Terzi parla della malattia: “La mia situazione è diversa“

Giovanni Terzi ha il telefono in mano: col viso abbronzato e la faccia preoccupata, racconta cosa sta avvenendo nella sua vita.

“Da un anno sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono a meno il quaranta percento di capacità polmonare. Sono controllato, perché la mia situazione è diversa. Ma ora è tutto sotto controllo” inizia così il discorso di Giovanni.

Leggi anche –> Simona Ventura, nozze a sorpresa con il compagno di una vita. Chi è Giovanni Terzi?

Preoccupato, si lascia andare e dice la sua sul tema del “No Vax“.

“Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo” si confessa Giovanni e aggiunge “Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, non hanno senso. Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare“.

Ovvio che il tema affrontato ha smosso un vespaio di commenti sotto il post: nonostante tanti messaggi poco speranzosi sul vaccino, sono tanti gli utenti che si mostrano solidali a Terzi.

Tra questi è immancabile fidanzata Simona Ventura che scrive queste dolci parole: “Ti amo, orgogliosa di te“.

Leggi anche –> Simona Ventura sgancia la bomba: tutto quello che non ha mai detto su Mara Venier e Barbara D’Urso

Un fan presume che Giovanni sia stato pagato per la registrazione del video in modo da fare il lavaggio del cervello alle persone.

Riguardo ciò, entra a parlare Carolyn Smith, giurata di Ballando con le Stelle che combatte da tempo contro un tumore.

Ecco cosa scrive sotto il post di Giovanni: “Questa è mancanza di rispetto nei confronti di un uomo che sta lottando contro la sua patologia. Lui è come me, vogliamo vivere serenamente una situazione non tanto serena. Noi, come tanta gente, non possiamo correre un altro rischio“.

Conclude poi il discorso: “Noi siamo per il vaccino, ma senza odio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terzi Giovanni (@terzigio)

Giovanni Terzi, affiancato da Simona Ventura, ha espresso il suo pensiero anche con l’obbiettivo di sensibilizzare i suoi seguaci rispetto al momento critico che sta attraversando. Lui è in mano degli altri