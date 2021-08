Dopo l’uscita da Temptation Island, una concorrente sta aprendo le porta a un nuovo amore. Ecco chi è

Si è conclusa da poche settimane l’ultima edizione di Temptation Island, il reality show che vede l’amore come protagonista e i tentatori come una prova di resistenza al sentimento.

Anche quest’anno, il format è stato un successo: molte coppie hanno capito le loro problematiche a livello sentimentale e si sono scontrati con la cruda realtà.

Nelle ultime ore, un’ex concorrente del programma è stata avvistata in dolce compagnia.

La passata relazione è terminata durante il percorso di Temptation Island e l’amore sembra che stia bussando nuovamente alla sua porta.

Temptation Island, Valentina Nulli Augusti è in compagni proprio di lui!

Valentina Nulli Augusti è la quarantenne presentatasi nel programma in coppia con il fidanzato 20enne Tommaso Eletti.

I due hanno deciso di mettersi in gioco per la troppa gelosia del ragazzo che ha anche dimostrato all’inizio nel programma.

Dopo una settimana di riprese, però, Tommaso ha tradito la fidanzata e lei ha richiesto il falò di confronto.

Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha fatto riflettere Valentina che continuava a giustificare i comportamenti possessivi del ragazzo. Ma dopo qualche momento, la concorrente ha deciso di uscire da sola dal programma.

La coppia continua ad essere scoppiata e Valentina sta cercando di riprendere in mano la sua vita. Qualche giorno fa è stata avvistata a cena in compagnia di un uomo a Roma.

L’incontro sembra amichevole, ma è un tentatore a stare vicino è lei. Questo è Manuel di Bernardo.

Sembrerebbe che i due abbiano avuto un dolce incontro in Sardegna portandoli così all’inizio di un rapporto, però non si sa ancora quanto sia intenso il loro sentimento.

Valentina non vede Tommaso dal matrimonio degli ex concorrenti del programma Claudia Venturini e Stefano Socionovo.

Per l’occasione, tutte le coppie sono state invitate come fidanzati e non. Ma i tentatori non sono stati ammessi al lieto evento.

Mentre Tommaso è stato preso come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip, Valentina è ancora alla ricerca di se stessa. I fan sperano che riesca a ritrovare la pace e l’amore al più presto