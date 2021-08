Raimondo Todaro potrebbe essere uno dei nuovi protagonisti di Amici. Dietro la sua scelta potrebbe esserci molto di più del semplice impegno lavorativo

E’ tutto pronto per il ritorno dei talent show in tv. Tra poche settimane prenderà di nuovo il via Amici di Maria De Filippi e c’è tanta curiosità di vedere all’opera non solo i nuovi concorrenti, ma anche i professori.

Tra questi ci sarà Raimondo Todaro, l’ex ballerino di Ballando con le stelle che tanto ha fatto discutere per il suo “tradimento” allo show della Carlucci per poi passare alla diretta concorrenza.

Ad Amici Raimondo troverà la sua ex moglie Francesca Tocca. Sposati dal 2014, la coppia è naufragata durante la scorsa edizione del talent di Maria De Filippi. Non sono chiare le dinamiche che hanno portato la coppia a dirsi addio, ma molti pensano che la causa sia stato un vero e proprio tradimento di lei. Tutti ricorderete la love story clandestina tra Francesca e Valentin, anche se il ballerino rumeno prima confessò e poi ritrattò il suo amore per la ragazza.

A seguito di quell’episodio Raimondo e Francesca annunciarono la fine del loro matrimonio, anche se a quanto pare i due erano già in procinto di lasciarsi.

Raimondo Todaro ritrova Francesca Tocca ad Amici: i fan sperano in un ritorno di fiamma

Attualmente dunque i due sono single e non ci sono più foto insieme. Il 1 giugno dello scorso anno, in occasione di quello che sarebbe stato il loro sesto anniversario di matrimonio, Raimondo ha postato un messaggio commovente augurando comunque alla sua ex moglie una vita felice.

Ora i due ballerini incroceranno di nuovo gli sguardi all’interno del talent show di Mediaset e in tanti sperano che questa possa essere un’opportunità per far scattare di nuovo il fuoco della passione tra Raimondo e Francesca. Del resto gli ex sposini sono rimasti in buoni rapporti anche a causa della loro figlia Jasmine e fu proprio l’amore per la danza a farli appassionare.

Che sotto sotto la scelta di Todaro di lasciare Ballando con le stelle abbia qualcosa a che fare con Francesca Tocca? I fan della coppia ci sperano e chissà che non abbiano tutti i torti.