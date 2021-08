Ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, ritrova l’amore grazie ad un ex corteggiatore di Sara Affi Fella

Giulia Cavaglia partecipò a Uomini e Donne durante il trono di Lorenzo Riccardi. E’ arrivata al giorno della scelta contro la romana Claudia Dionigi.

Inizialmente, il tronista, era più preso dalla Cavaglia in particolare per l’estetica, ma all’arrivo di Claudia in studio il cambiamento è stato netto.

Il fare ironico e la parlata romana hanno conquistato il tronista auto nominatosi “Il Cobra” e per Giulia il no è arrivato di conseguenza.

La corteggiatrice però non si è buttata giù anche grazie alla proposta di Maria De Filippi di fare la tronista.

Dopo un trono molto intenso, ha scelto di uscire con Manuel Galiano e la relazione è durata giusto qualche copertina.

La fine della storia è stata raccontata da Giulia, ma Manuel non ha mai né sementino né confermato.

Giulietta però continua a credere nell’amore e fuori dallo studio di Uomini e Donne ha incontrato l’influencer e scrittore Francesco Sole. La loro storia è durata per qualche anno, fino alla scoperta di lei di un tradimento.

Francesco Sole, noto per i post it con frasi sull’amore, è stato più bravo a scrivere piuttosto che a dimostrarsi fedele, e la giovane Cavaglia si è ritrovata nuovamente single.

Adesso, però, Giulia ha ritrovato l’amore e sembra contentissima e innamorata. Vediamo chi è lui

Giulia Cavaglià, dopo Uomini e Donne, non smette di credere nell’amore

La nuova conquista di Giulia Cavaglia è il dj e titolare di alcuni locali di Formentera Federico Chimirri.

I due hanno un passato in comune: entrambi hanno partecipato a Uomini e Donne. Lui ha corteggiato per un breve periodo sia Sara Affi Fiella che Nilufar Addati.

Inoltra Federico è diventato famoso nel mondo del gossip per essere stato insieme a Silvia Provvedi, una delle gemelle del duo musicale Le Donatella.

La coppia ha ufficializzato più volte la loro storia d’amore con foto su Instagram che li ritraggono complici e intimi.

Il loro hobby preferito è quello di viaggiare: solo in questa estate sono stati ad Ibiza e a Porto Cervo in Costa Smeralda.

Sono giovani, belli e innamoratissimi. Dopo la storia d’amore con Francesco Sole che è finita molto male, per Giulia Cavaglia era difficile reimparare a fidarsi. Ma Federico è riuscito a conquistare la sua fiducia e adesso sono inseparabili