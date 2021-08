Una ex ballerina ed allieva di Amici, sarà una concorrente della stagione 9 di Bake Off Italia. Che colpo per Benedetta Parodi

La nuova stagione di Bake Off Italia sta per arrivare, e nel cooking show condotto da Benedetta Parodi ci sarà una gradita sorpresa. Nella nona stagione del fortunato programma una new entry che farà piacere ai fan di Maria De Filippi e di “Amici”. Una ex concorrente, in particolare una ballerina, entrerà ufficialmente nel cast della trasmissione dove sono i dolci e le torte a essere i veri protagonisti.

L’ex concorrente è stata vista ad Amici nella 15esima edizione del talent, quella in cui c’erano Alessio La Padula, Gabriele Esposito (parliamo del serale) e Andreas Muller. In quel periodo c’era anche lei a confrontarsi con gli altri artisti, ma il suo percorso non è durato a lungo. Adesso, a quanto pare il suo obiettivo non è più fare una carriera da ballerina, ma cercare altre strade.

Leggi anche – Benedetta Parodi e Fabio Caressa: dopo 22 anni di matrimonio svelano il segreto più intimo

Bake Off, arriva una ex concorrente di Amici

- Advertisement -

Una di queste potrebbe essere proprio la pasticceria, visto che Daniela Ribezzo è ufficialmente nel cast di Bake Off Italia edizione numero 9. La notizia è riportata dal blog di Davide Maggio. La Ribezzo, pur continuando a ballare, è un’insegnante di scuola primaria a Milano. Oltre la danza la sua passione è la pasticceria. Nel 2015 ha partecipato ad “Amici”, ma senza riuscire ad arrivare al “serale” del talent di Canale 5.

Leggi anche – Benedetta Parodi incredula: il marito Fabio Caressa l’ha fatto davvero

La nuova stagione del programma condotto da Benedetta Parodi comincerà venerdì 3 settembre su Real Time. Con lei ci saranno i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Csaba dalla Zorza, invece, ha lasciato il programma. Tra i partecipanti è già stato annunciato Giacomo “Peperita”, che è stato ripescato dopo l’infortunio della passata edizione, che non gli ha consentito di proseguire il gioco.