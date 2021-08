Isabella Ricci di Uomini e Donne, antagonista di Gemma Galgani, mostra una foto che manda in delirio il web

Isabella Ricci è diventata nota a molti grazie alla sua partecipazione all’ultima stagione di Uomini e Donne.

Lei è romana, è un’ex modella ed è stata sposata per ben due volte.

Isabella è entrata nel format in punta di piedi; le prime puntate non si è fatta notare, ma alla fine della stagione abbiamo iniziato ad adorarla.

Gemma Galgani non ama tanta l’ex modella ed è proprio lei che, discutendoci, ha fatto conoscere la dama.

La dama torinese sentiva mancare l’attenzione su di lei e si è comportata in modo infantile rispetto allo charme e la classe della signora Ricci.

Quest’ultima è senza dubbio molto bella e elegante e nel suo profilo Instagram si diverte a pubblicare qualche scatto di se.

Guardiamo quale è il post che a fatto dividere i followers

Isabella Ricci di Uomini e Donne: bella da impazzire

Isabella Ricci, dopo la fine del programma di Uomini e Donne, si è meritata una vacanza e per l’occasione è andata a Noto, in Sicilia.

Nella sua tranquillità, Isabella ama fare scatti di se stessa per condividerli insieme ai suoi 26 mila followers.

L’ex modella pubblica un post sulla sua pagina scrivendo queste parole: “Scatto rubato… Ultime ore in Sicilia poi si ritorna a casa“.

La foto mostra la dama romana nella sua totale bellezza: poggiata sulla sdraio, la concorrente di Uomini e Donne, indossa un pareo rosso, un top fatto ad un uncinetto e un paio di occhiali da sole scuri.

Isabella ha un bellissimo portamento; le gambe sono toniche e in forma e anche collo e petto sono perfettamente levigati. Si vede che alla ex modella piace ancora tenersi in movimento.

I fan commentano il post di Instagram: per la maggior parte sono molto contenti per lei e la riempiono di complimenti, ma ovviamente c’è anche chi non la pensa allo stesso modo.

C’è chi crede che lo scatto non sia “rubato” ma totalmente impostato, chi invece scrive “Mi piacevi per la tua riservatezza e signorilità… invece ecco un’altra esibizionista” e chi la trova incoerente commentando: “Tutti contro i social e poi li trovi lì“.

Insomma, per Isabella Ricci è un amore o un odio. Con lei non esistono mezze misure e visto il successo ottenuto stiamo sicuri che nella prossima edizione di Uomini e Donne non mancherà di certo