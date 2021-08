Ex Uomini e Donne si sposa: l’annuncio sorprendente spiazza tutti

L’ex concorrente di Uomini e Donne convola inaspettatamente a nozze, in pochi si aspettavano questa notizia: tutti i dettagli del matrimonio

Una notizia a sorpresa ha stupito i fan di Uomini e Donne. In un’estate che scorre via veloce aspettando la prossima stagione (a settembre su Canale 5) è arrivata la notizia delle nozze di un ex “cavaliere” del Trono Over del fortunato dating show di Maria De Filippi.

L’uomo ha stupito tutti annunciando il suo matrimonio, e i fan del programma sono rimasti di sasso. Il protagonista è ricordato per le furiose discussioni con la sua “ex” Pamela Barretta, dalla quale riceveva attacchi continui.

Molti i litigi e le frecciate tra i due durante le puntate. Ed ora è arrivato l’annuncio a sorpresa delle nozze che spiazza tutti, in primis proprio la Barretta. I fan pagherebbero per vedere la sua faccia quando ha appreso la notizia dell’imminente matrimonio. Parliamo del simpatico Enzo Capo, imprenditore di Napoli tra i protagonisti indiscussi della variante “over” del dating di Canale 5.

Uomini e Donne, il matrimonio arriva con un annuncio a sorpresa

Da tempo Capo ha lasciato il programma, entrando nel pieno della frequentazione con la sua nuova fiamma, Lucrezia Massimo. Un rapporto esploso subito nel segno dell’amore vero, visto che lui e lei convoleranno a nozze. Una notizia sorprendente, visto che pur apprezzando l’autenticità e la solidità del loro rapporto nessuno poteva aspettarsi una notizia del genere.

E contestualmente ci sono già i primi dettagli del matrimonio tra Enzo Capo e Lucrezia Massimo: fissata la data, che sarà il 16 ottobre prossimo. Non manca molto, quindi, e i preparativi sono già in corso d’opera. Si attendono altre notizie, ma la location delle nozze sarà molto probabilmente la Campania. Scelto il ristorante per la festa, ma per ora si attende l’ufficialità di dove si celebrerà un matrimonio che sarà indubbiamente discusso.