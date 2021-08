Avete mai visto il provino di Alessandra Amoroso? Era irriconoscibile

Il debutto di Alessandra Amoroso è impressionante: nel primo video apparso su Youtube la cantante è molto diversa da oggi

Alessandra Amoroso è una star della musica italiana. Perfetto esempio di come da un talent (parliamo di “Amici”) possa nascere una vera e propria stella. Milioni di dischi venduti, concerti da “tutto esaurito” (almeno in era pre Covid) e un successo che non accenna a diminuire, neanche con gli anni che passano.

La proposta della Amoroso si rinnova sempre, centrando sempre i gusti dei giovani e meno giovani. Assieme ad Emma Marrone è stata la cantante “uscita” dal programma di Maria De Filippi che ha ottenuto il successo maggiore. In poco tempo l’artista pugliese è diventata una delle più ammirate e apprezzate cantanti della scena musicale italiana.

Alessandra Amoroso nel primo provino: irriconoscibile

E oggi si fa fatica a riconoscerla quando apparve agli esordi. In particolare, su Youtube circola un suo video nel quale una giovanissima Alessandra Amoroso si presenta in un provino. Si tratta di un filmato “d’epoca” che è stato poi convertito in digitale e messo sul noto canale internet per i video.

Una giovanissima Alessandra, che davvero sembra poco più che una bambina, si presenta un po’ impacciata e timida. Sicuramente molto diversa da come la conosciamo oggi, sicura di sé e con un sorriso contagioso.

La cantante appariva sicuramente più in carne, capelli lunghi e sguardo imbarazzato. Ma dentro di sé era già pronta a sbancare nel mondo della musica con il suo talento e la sua straordinaria voce che ha conquistato l’Italia intera e non solo, visto che la Amoroso sta avendo sempre più maggiore successo anche all’estero, in particolare in Spagna e Portogallo.