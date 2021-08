Tra poco inizierà la nuova edizione del GF Vip: la prima concorrente ufficiale stupisce tutti su Instagram

La nuova edizione del Grande Fratello Vip inizierà in autunno e Alfonso Signorini è pronto a dare il meglio di se.

Il cast è sempre più delineato e le due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono pronte a sferrare i loro giudizi.

Nelle ultime ore, la prima concorrente scelta per entrare nella Casa più spiata d’Italia ha dedicato delle parole ai suoi fan. Vediamo di chi si tratta

Soleil Sorge è nel cast del Grande Fratello Vip: il carattere tenace messo da parte per una dedica ai fans

Soleil Sorge è riuscita a conquistare notorietà dopo la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne.

Dopo mesi difficili ed estenuanti nel programma di Maria De Filippi, l’influencer uscì in compagnia dell’ex Mister Italia Luca Onestini, ma la storia non è durata molto.

Nella sua carriera televisiva, Soleil si è sempre contraddistinta per la sua forza fisica e mentale come abbiamo potuto vedere durante la partecipazione a Pechino Express e all’Isola dei Famosi.

La modella non guarda in faccia a nessuno e, in modo anche un po’ presuntuoso, si è fatta subito strada tra i nomi dei grandi della tv.

Soleil ha deciso di passare le vacanze estive in Sicilia e nelle sue passeggiate si è dedicata anche ai suoi fan.

Infatti sono tante le persone che l’hanno fermata per fare una foto e la modella ha sempre accettato tutti ben volentieri.

La modella sta per intraprendere una nuova avventura: sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Si sta preparando e, nei momenti di silenzio, riflette sulle ultime ore passate in vacanza nell’isola mediterranea.

Soleil è grande e forte, ma sa che tanta sicurezza è riuscita a guadagnarla anche grazie agli 800mila follower che la seguono ogni giorno.

Proprio per questo decide di parlare con loro attraverso i social. Ripubblica uno selfie fatto durante il giorno con una fan e scrive: “Ogni volta che vi conosco personalmente rimango sempre più felice e commossa nel vedere quante meraviglie ci siano in questo mondo, soprattutto nelle nuove generazioni“.

“Siete la mia ispirazione” scrive Soleil e conclude: “Continuate a splendere con le vostre belle anime!“.

Soleil Sorge ha bisogno del supporto dei fan per la prossima sfida nella Casa del GFVip e ha capito che l’amore che prova per loro è infinito.

Sembra forte e indistruttibile, ma anche lei necessita di piccole coccole quotidiane e di un gruppo affiatato