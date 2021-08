Quali sono i segni più affamati dello zodiaco? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni più affamati dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi 5: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. C’è chi sente l’esigenza di provare a controllare i propri istinti e chi, al contrario, ha bisogno di fare sempre tutto ciò che gli passa per la testa. Questo non significa essere buoni o cattivi, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto.

Oggi parleremo delle persone affamate. Solitamente si tratta di persone che amano mangiare in compagnia e che odiano qualsiasi genere di dieta. A volte si tratta di persone che hanno un carattere troppo pigro e si comportano in questo modo semplicemente perché non hanno una grossa considerazione di sé stessi. In ogni caso, la continua voglia di ingurgitare qualcosa di commestibile contraddistingue queste persone.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi è più abituato ad avere sempre la situazione sotto controllo e chi, invece, preferisce lasciarsi andare. Queste persone non cambiano neanche davanti ad un episodio particolarmente negativo o davanti ad un problema di salute evidente. Per loro è quasi un’abitudine comportarsi in quel modo.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni più affamati dello zodiaco.

I cinque segni più affamati dello zodiaco

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più diffidente, chi riesce a resistere alle tentazioni e chi, invece, non riesce a contenersi quando ha davanti agli occhi qualcosa che piace particolarmente. Stiamo parlando delle persone affamate. Ovviamente, ci soffermiamo soltanto sull’aspetto caratteriale, senza voler entrare nella sfera intima di nessuno. Parliamo di coloro che fanno più fatica a controllare i propri istinti più viscerali, a causa del loro carattere.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona avrà una particolare reazione in una determinata situazione. È una questione di testa, una differenza caratteriale.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più affamati dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

I cinque segni più affamati dello zodiaco: Cancro

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno bisogno di godersi i piaceri della vita. Un Cancro difficilmente riuscirà a rinunciare ad una bella tavolata insieme agli amici, possibilmente a mare, con una cena a base di pesce. È una passione che accompagna le persone di questo segno zodiacale per tutta la loro esistenza.

Acquario: quelli che hanno bisogno dello spuntino

Le persone nate sotto il segno dell’Acquario sono tra i segni più mansueti dello zodiaco, finché qualcuno non metta in discussione le loro abitudini a tavola. Un Acquario ha bisogno dello spuntino pomeridiano, l’ideale per un segno così pigro. Una merendina o una focaccia sono ideali per questo genere di pasti che, spesso, rappresentano soltanto un’anteprima della cena.

I cinque segni più affamati dello zodiaco: Gemelli

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco difficilmente riescono a resistere alle tentazioni della tavola. Sono persone molto golose e si lasciano guidare spesso dall’istinto. Per questo motivo, difficilmente una persona di questo segno riuscirà a portare avanti una dieta alimentare per molto tempo. È impossibile che un Gemelli viva senza un bel gelato!

Ariete: quelli che non possono rinunciare all’aperitivo

Le persone nate sotto questo dello zodiaco sono alla perenne ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Un Ariete ama gli aperitivi. Rappresentano un perfetto intervallo tra il pranzo e la cena e permettono alle persone di questo segno di darsi alla pazza gioia tra stuzzichini e qualche bevanda gassata. Per un Ariete non è previsto rifiutare un’offerta di cibo.

I cinque segni più affamati dello zodiaco: Sagittario

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono al primo posto in questa particolare classifica. Quando si tratta di appetito, niente e nessuno può fermare una persona di questo segno. Il Sagittario non è in grado di dire di no ad un invito a pranzo o a cena, l’importante è che ci sia qualcosa da mangiare!

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono note per non riuscire a rinunciare ai veri piaceri della vita, compresi quelli del palato. Dolce o salato non fa differenza, purché si mangi, possibilmente in compagnia di una persona amica. Se c’è del cioccolato in giro, un Sagittario sarà il primo a mangiarlo, è il suo cibo preferito.