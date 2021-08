Papà per la prima volta a 42 anni, l’annuncio che nessuno si aspettava

Annuncio a sorpresa del famosissimo personaggio sportivo, che a 42 anni suonati annuncia finalmente che sta per diventare papà: i dettagli

Ha finalmente messo la testa a posto, direbbe qualcuno. E probabilmente è così, visto che – finalmente – a 42 anni suonati ha annunciato che sta per diventare padre. Parliamo di un personaggio molto famoso, uno sportivo popolarissimo che ha sempre trasmesso l’immagine di “ragazzo” scanzonato e votato alla sua passione e al grande talento.

E chissà, forse non è un caso che l’annuncio della paternità (aspetterà una bimba) arriva pochi giorni dopo quello del suo ritiro dall’attività agonistica. Del resto il suo lavoro è molto pericoloso, e forse dietro la scelta di lasciare lo sport c’è anche l’arrivo di sua figlia.

Il super campione annuncia a sorpresa: diventerà padre!

Parliamo del mitico Valentino Rossi, il pilota pluricampione di MotoGP che con un simpatico messaggio sul suo profilo Instagram annuncia che sta per diventare papà. Una piccola “messa in scena” con la compagna Francesca Sofia Novello per dare il lieto annuncio a tutti i fans del “Dottore”.

E proprio da medico Valentino Rossi si è travestito per il buffo post, nel quale la coppia annuncia di aspettare una bambina. La piccola arriverà nel mese di maggio 2022, quando il campionato del mondo di MotoGP sarà concluso e con esso la splendida carriera del campione di Tavullia, che ora avrà tempo per dedicarsi (finalmente!) alla famiglia e per mettere “la testa a posto”.