Il personaggio di oggi è una delle donne più amate del momento, nata all’interno di un talent, con un difficile passato alle spalle

Parte così la nostra nuova rubrica che ha l’intento di intrattenervi giocando ad indovinare i personaggi più famosi del momento, grazie a delle informazioni relative al vip. Solo alla fine potrete scoprire se avete indovinato o meno la risposta.

Soltanto i più attenti ai gossip, alla carriera ed ai dettagli della vita privata delle star di oggi arriveranno alla fine con la risposta giusta in mano. Siete pronti? Iniziamo!

Instaquiz: scopri chi è la vip di oggi, con un difficile passato alle spalle

Partiamo dalla sua ‘carta di identità’. Ecco i dati anagrafici del nostro vip da scoprire

Data di nascita: 3 Maggio 1990

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 168 cm

Professione: Cantante

Le sue origini

La cantante è di madre francese creola e padre italiano. Nata nella periferia di Roma, al Quartaccio, ha avuto un passato non affatto facile.

“A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno. A 15 anni. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino. I miei si sono separati quando avevo otto anni ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta. Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo”, ha raccontato la cantante in un’intervista al Corriere della Sera.

L’amore

Non si sa molto sulla sua vita sentimentale: ebbe una breve relazione con un ex di Amici (Lele Esposito), ma la relazione non durò molto. Dopo qualche altra frequentazione, oggi la nostra vip misteriosa ha una storia d’amore con un suo famosissimo collega, con il quale ha anche lavorato ad un disco.

La carriera

Il nostro vip misterioso, prima di intraprendere la carriera nel mondo nella musica, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della moda, ma la sua passione è sempre stato il canto, per il quale ha lottato per anni, fino ad arrivare al successo indiscusso di oggi, vincendo premi, piazzandosi nei primi posti della classifica e vantando collaborazioni con colleghi importantissimi.

Nel suo curriculum ci sono anche diverse partecipazioni a Sanremo, prima come cantante in gara, poi come co-conduttrice accanto ad Amadus.

Avete capito di chi si tratta?

Il nostro InstaQuiz è agli sgoccioli, le informazioni che vi abbiamo dato dovrebbero ormai aver delineato il personaggio misterioso di oggi. Siete pronti a scoprire se avete indovinato?

Cliccate sul pulsante qui sotto ‘SUCCESSIVO’ per scoprire la risposta