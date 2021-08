Gf Vip 6, con Alfonso Signorini ci saranno anche altre due opinioniste oltre a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: ecco di chi si tratta

Si va lentamente completando il cast della nuova stagione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via a settembre. La sesta edizione del super reality condotto da Alfonso Signorini promette grandi novità e punta a bissare il grande successo dell’annata scorsa. Si ancora pochissimo circa i nomi dei concorrenti, mentre quelli degli opinionisti in studio sono ufficiali. Con il conduttore Signorini in studio ci saranno due donne, Sonia Buganelli e Adriana Volpe. Prenderanno il posto di Pupo e Antonella Elia.

Ma le novità non finiscono qui, visto che il settimanale “Chi” (diretto proprio da Signorini) svela in anteprima che oltre alle opinionisti ufficiali in studio ce ne saranno altre due sul “divano di casa”. Non dovrebbero essere personaggi famosi, ma vere e proprie esperte di reality. La notizia arriva direttamente dall’account ufficiale del magazine, che attraverso Instagram svela la chicca con un post dedicato e la foto del presentatore in bella mostra.

Grande Fratello Vip: Signorini sceglie due opinionisti speciali

“Grandi novità nella prossima edizione del GFVIP. Le rivela, sul numero di “Chi” in edicola mercoledì 18 agosto, Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione. Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa – si legge nel post – due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili.

Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”. A questo punto, con il gruppetto di opinionisti ormai definito, non resta che saperne di più sui nomi dei concorrenti ufficiali. Anche in questo caso non resta che attendere, visto che tutto sommato il Grande Fratello Vip è vicino. Tra circa un mese andrà in onda la prima puntata. La data, seppur non ancora ufficiale, dovrebbe essere quella del 13 settembre.