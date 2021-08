Da settembre ci sarà meno spazio in tv per la conduttrice Barbara d’Urso, costretta a non richiamare più nel suo salotto diversi personaggi

Barbara d’Urso si appresta ad affrontare una stagione televisiva difficile: ha vissuto un cambio di annata turbolento, con la bocciatura del suo “Non è la d’Urso” e il pericolo di sopravvivenza di Domenica Live. La scure degli ascolti ha colpito le ormai celebri trasmissioni “trash” di Canale 5, sempre improntate sul gossip estremo e tematiche particolari, spesso discutibili.

Una formula che ebbe un successo straordinario nei primi anni, ma che col tempo (in particolare dopo l’inizio dell’era Covid) ha visto sempre meno consenso da parte del pubblico. Resta “salva” a quanto pare Pomeriggio 5, che pur ha dovuto fare i conti con alcuni tagli. In pratica, per la conduttrice napoletana è arrivato il taglio dei programmi domenicali e la conferma di Pomeriggio 5, ma che andrà in onda in forma ridotta con l’ordine di tralasciare il gossip e puntare soprattutto su cronaca e attualità.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso fa fuori gli opinionisti del “trash”

Addio trash, quindi. Con questa formula la d’Urso spera di salvare il salvabile, e in pratica evitare di fermarsi del tutto e finire fuori da Mediaset. Tra l’altro uno degli opinionisti bocciati dalla d’Urso, non è ancora uscito il nome (ma pensiamo accadrà presto), sembra essere disperato senza il suo amato programma. L’ormai ex ospite fisso, secondo Dagospia, starebbe cercando di proporsi ovunque pur di trovare un’altra collocazione.

Stessa sorte toccherà ad altri discutibili “opinionisti“, che senza gossip sono stati inesorabilmente allontanati dal salotto della conduttrice 63enne. Intanto, la Barbara sembra condividere la nuova linea della rete, promettendo un’impostazione del programma più seria, sulla linea dei programmi Rai della domenica, che invece stanno avendo un grande successo.