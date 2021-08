Cantante in carriera stravolge la sua vita. Da X Factor a Don Matteo, sono cambiate molte cose, soprattutto in modo totalmente inaspettato.

Cantante di successo approda a Don Matteo da X Factor! Sono i nomi di due importantissimi format per il palinsesto televisivo della tv nazionale, Rai. Senza questi due programmi, ci sarebbero dei grossi vuoti nell’intrattenimento. Infatti, non possono assolutamente mancare, soprattutto sono legati da un noto personaggio.

Il Cantante in questione è stato molto apprezzato ad X Factor. La trasmissione musicale negli ultimi tempi, ha acquisito sempre più notorietà, fatta eccezione del grande cambiamento in corso che prevede la sua cancellazione. Al di la di ciò, quello che conta è che la televisione ha in serbo delle grandi novità per i telespettatori.

Don Matteo 13 si colora di nuova novità. A partire dalla rivoluzione in atto, che prevede l’assenza, e soltanto un’occasionale partecipazione del parroco più amato di tutti i tempi, Don Matteo interpretato da ben 13 stagioni dal mitico Terence Hill.

La novità in corso riguarda un altro personaggio, un cantante particolarmente apprezzato, ma che ha cambiato direzione artistica dopo il rifiuto ricevuto.

Cantante di X Factor arriva da Don Matteo

Partecipare alla nota serie tv, è un sogno di tutti i giovani artisti in erba. Diciamolo, Don Matteo è un toccasana di intrattenimento e simpatia. Tutti vorrebbero almeno una volta nella vita avere l’onore di recitare al fianco del mito indiscusso di Terence Hill, infatti gli attori selezionati per la prossima stagione ne dovranno approfittare finché possono.

Essere membro del cast è una grandissima soddisfazione, soprattutto in seguito al rifiuto di Emma Marrone. Si sta parlando di Michele Spadavecchia di X Factor 14!

Michele è stato eliminato dal talent perché Emma Marrone non era convinta della sua versione di Black to Black di Amy Winehouse. In seguito al suo no nel mondo della musica, non si è fermato. Lo testimonia il suo profilo Instagram che lo vede recitare in diversi ruoli ed in compagnia dell’attore di Gomorra a I Medici, Federico Cerlino.

Così, approfittando della presenza del mitico parroco in carne ed ossa, il giovane Michele si fa una foto con Don Matteo, Terence Hill, prima che questi vada via, e la condivide nel suo profilo Instagram ufficiale, dando così prova della sua presenza nella serie tv nel prossimo autunno. Ecco il post:

Non resta che augurare il meglio per il giovane artista, soprattutto bisogna attendere le nuove puntate della trasmissione, magari recuperando qualche episodio perso!