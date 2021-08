Colpaccio di Milly Carlucci: si fanno sempre più insistenti le voci su una nuova protagonista della prossima edizione di Ballando con le Stelle

La prossima edizione di Ballando con le stelle è ormai alle porte. Secondo le ultime conferme che arrivano direttamente dalla Rai, infatti, lo show condotto da Milly Carlucci dovrebbe prendere il via il prossimo sabato 16 ottobre 2021 appena dopo la fine del Tg delle 20, anche se c’è chi continua a spingere per far partire il programma una settimana prima.

Mancano comunque meno di due mesi all’inizio di una delle trasmissioni più seguite in Italia ed in questi giorni si stanno scegliendo tutti i protagonisti dello show. Ci saranno sicuramente tante novità, visto anche tutto il clamore che ha generato l’addio di Raimondo Todaro.

Tra i tanti nomi a sorpresa che stanno uscendo in queste ore c’è anche quello di Alessandra Mussolini: l’ex parlamentare sarebbe vicinissima proprio a tornare a “Ballando”, visto che già aveva partecipato alla trasmissione in veste di concorrente.

Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini nuova giurata? Ci sono due indizi

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma è ragionevole pensare che la Mussolini possa ricoprire un ruolo importante (giurata) nello show di Milly Carlucci per due motivi.

Innanzitutto ci sono alcune dichiarazioni della nipote del duce che all’Adnkronos ha rivelato che il prossimo anno sarà impegnata in Rai, pur mantenendo il mistero su quale sarà il programma di riferimento: “In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa. Appena si concretizzerà lo dirò, per ora preferisco aspettare”.

Poi bisogna tener conto della grande esperienza in tv della Mussolini, che sin dagli anni ’80 si è dilettata in televisione ricoprendo ruoli importanti come quello della valletta di Domenica In. Ed ancora “La pupa e il secchione”, Mattino 5, Domenica Live, fino alla vera e propria “infatuazione” di Milly Carlucci che l’ha voluta con se sia a “Ballando con le stelle” che ne “Il cantante mascherato”.

Tutte le strade portano dunque in un’unica direzione. E a voi piacerebbe vedere Alessandra Mussolini come giurata nella prossima edizione dello show di Rai1?