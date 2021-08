L’ex gieffina, stanca di essere vista solo come un mezzo per ottenere notorietà, ha preso una decisione irrevocabile: i dettagli

A volte, quando la situazione lo richiede, bisogna avere il coraggio di fare una scelta impopolare e anche dolorosa per raggiungere un obiettivo o far valere le nostre convinzioni.

Non sono immuni a questa regola nemmeno i personaggi del mondo dello spettacolo come ad esempio l’ex gieffina Ambra Lombardo, diventata famosa nel 2019 dopo aver partecipato all’edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso.

La sexy professoressa ha avuto una vita privata abbastanza tormentata da quel momento. All’interno del reality, come tutti ricorderete, ha conosciuto l’ex di Tina Cipollari, Chicco Nalli. La relazione con l’hair stylist è durata per molto tempo ma poi è naufragata. Nel frattempo la Lombardo è diventata opinionista nel programma di Piero Chiambretti Tiki Taka.

Dopo la relazione con Nalli la ragazza ha conosciuto un altro uomo che sembrava davvero quello giusto, ma anche in questo caso le cose sono andate male. E così Ambra, nella sua ultima intervista al settimanale “Dipiù”, ha annunciato di aver preso una drastica decisione.

Ambra Lombardo, decisione shock dell’ex gieffina: “Niente s**so fino a Capodanno”

“Rimarrò casta fino a capodanno”, ha detto la sexy prof, aggiungendo che non accetterà più inviti a cena, telefonate e avances da uomini almeno fino al 2022. L’ultima relazione ha lasciato davvero il segno in senso negativo: il suo fidanzato, infatti, si è rivelato essere un arrampicatore sociale.

“Non voleva una donna altrettanto bella, intelligente e colta al suo fianco. Voleva un ascensore sociale. Uno strumento per arrivare alla popolarità. Proprio come i suoi predecessori ha iniziato a dirmi: ‘Se io facessi il Grande Fratello…’, ‘Se io andassi da Barbara D’Urso…”.

Insomma, il classico uomo arrivista che stava con lei soltanto per ottenere notorietà e magari partecipare a qualche programma in tv. Ambra è al momento felicemente single, passa il tempo con le sue amiche e leggendo libri, e non ha intenzione di cambiare nulla nella sua vita.

Così ha chiuso le porte a nuove relazioni, occasionali e non, attendendo di trovare finalmente la persona giusta: “Non voglio che qualcuno ancora si vanti di avermi conquistato esponendomi come un trofeo. Non farò altro che aspettare, nella speranza che arrivi il miracolo che merito”