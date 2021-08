Vuoi scoprire quali sono i segni zodiacali peggiori da avere come suocera? Ecco la classifica dell’oroscopo: quando è nata la tua?

La suocera, lo sappiamo bene, è un argomento scottante. Generalmente sono persone che possono fare il bello ed il cattivo tempo (in casa loro) e renderti la vita piuttosto difficile.

Tutti vorremmo incontrare una suocera accomodante, pronta a darti il suo supporto e ad accoglierti a braccia aperte nella sua vita.

Molto più spesso, però, capita il contrario: la tua suocera è veramente terribile!

Adesso possiamo scoprire in anteprima chi sia la tua suocera grazie alla classifica di oggi dell’oroscopo: pronto a scoprire chi è… la mamma del tuo compagno?

I segni zodiacali peggiori da avere come suocera: non è che c’è anche la tua tra di loro?

Sappiamo tutti come parlare di suocere possa essere veramente difficile: dopotutto, nessuno la conosce meglio del tuo partner ma questo non vuol dire certo che tu possa criticarla di fronte a lui!

Amici ed amiche o i tuoi stessi familiari possono sentire i tuoi racconti ma nessuno saprà effettivamente quanto è difficile avere a che fare con tua suocera.

Visto che la situazione non è solo delicata ma anche decisamente importante, abbiamo pensato di darti una classifica dell’oroscopo piuttosto importante.

Quella dei segni zodiacali peggiori da avere come suocera: non è che tra le prime cinque posizioni si trova anche la tua?

Se troverai la tua suocera in questa classifica, non possiamo far altro che stringerti in un abbraccio virtuale.

A tutti è capitato di avere a che fare con persone difficili: cosa vorrai che sia una suocera?

(Ovviamente lo diciamo solo per consolarti: la maggior parte delle volte, a meno che non vi trasferiate dall’altra parte del mondo, le suocere sono una parte importante della tua vita ed anche del tuo rapporto).

Non vuoi sapere se tua suocera si trova in questa lista? Dai, scopriamolo subito!

Cancro: quinto posto

Anche se sono persone generalmente amorevoli e gentili, le suocere nate sotto il segno del Cancro possono essere veramente fastidiose.

Magari si tratta del fatto che amano, amano tantissimo i propri pargoli o della tendenza a diventare piuttosto “cattive” quando si sentono minacciate.

In ogni caso, le persone nate sotto il segno del Cancro sono veramente delle suocere… beh, pessime molto spesso! Fate attenzione!

Acquario: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutte le persone nate sotto il segno dell’Acquario. Non si tratta di suocere cattive o astiose per qualche motivo ma di certo le suocere nate sotto il segno dell’Acquario possono essere faticose da affrontare.

Innanzitutto c’è la loro tendenza al controllo: appena entrate in casa loro, l’Acquario avrà già tutto perfettamente preparato ed anche un’idea di come dovrebbe andare la serata.

Secondo poi, l’Acquario farà di tutto per farvi stare a vostro agio, con il risultato (non indifferente) di mettervi… sempre a disagio!

Richieste continue riguardo cibo, domande sul perché e perché non avete mangiato “abbastanza” (secondo loro), coperte, cuscini, tutto quello di cui potreste aver bisogno vi verrà servito su un piatto d’argento.

Impossibile farvi trattare con familiarità: sarete sempre un ospite!

Leone: terzo posto

Aggressivi, fieri ed estremamente protettivi: c’era bisogna della classifica dell’oroscopo per scoprire che i nati sotto il segno del Leone sono suocere veramente tremende?

Il Leone è un segno abituato a vedere ogni novità come una vera e propria minaccia alla sua situazione.

Figuriamoci il partner di una persona importante come il proprio pargolo!

Se il Leone è difficile è solo perché vi ha individuati come qualcuno che “non va bene” per il proprio figlio. Starà a voi cercare di convincerli che siete “quelli giusti“!

Appena avrete guadagnato la loro fiducia, però, potete star certi che il Leone diventerà il vostro più grande fan. Bisogna solo passare quel primo periodo di… sfida!

Ariete: secondo posto

Quasi in cima alla classifica dei segni peggiori da avere come suocera c’è l’Ariete. Cari Ariete, sapete benissimo il perché! (Ma, se non lo sapete, ve lo diremo comunque).

I nati sotto il segno dell’Ariete sono abbastanza famosi per essere dei veri e propri pettegoli!

L’Ariete è uno di quei segni che non può fare a meno di dire a tutti le sue opinioni riguardo agli altri e che passa ore ad analizzare il comportamento di chi gli sta vicino.

Oltre a credere di sapere tutto meglio degli altri, l’Ariete ha anche chiaramente un altro problema: non gli piacciono le persone che instaurano un rapporto profondo con i suoi familiari!

Preparatevi a “combattere” contro l’Ariete: sono personalità decisamente forti, con le quali è facile scontrarsi.

Lasciate che siano loro ad avvicinarsi: è inutile voler per forza essere loro amici!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni peggiori da avere come suocera

Al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo, senza ombra di dubbio, tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo è un segno che è veramente molto difficile da accontentare e che quasi mai dice la verità.

Insomma: come suocera è decisamente difficile rapportarsi alla Bilancia!

La Bilancia, infatti, non dirà mai in faccia né a voi a suo figlio che cosa pensa davvero della vostra relazione. Ne farà sempre un mistero e sarà falsissima con voi.

La suocera della Bilancia può rappresentare una sfida non indifferente: starà a voi capire come riuscire a spuntarla.

Possiamo assicurarvi solo che… non sarà facile!