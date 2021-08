Test: scegli il tuo tè preferito e scopri la tua personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. Grazie al tè, potrai scoprire alcuni dettagli del tuo carattere facendo una semplice scelta

Oggi ti proponiamo un test che riguarda la tua personalità. Attraverso una semplicissima scelta, avrai la possibilità di scoprire qual è la tua vera personalità. Si tratta di quelle sfumature del nostro carattere che, a volte, nemmeno ci rendiamo conto di possedere. O facciamo finta di non vederle perché rappresentano i nostri difetti.

Piccola premessa: in italiano è possibile utilizzare sia la parola ‘tè’ che ‘thè’. Noi abbiamo deciso di adottare quella suggerita da Treccani, quindi tè. Ma c’è anche chi adotta direttamente il termine inglese tea. L’importante è non sbagliare l’accento e pronunciarlo in maniera corretta, il resto conta poco.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Qual è il tuo tè preferito?

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Ci sono tre tipologie di tè, le più diffuse: tè al limone, tè verde e tè alla menta. Tu dovrai scegliere quale preferisci. In base alla tua selezione, avrai la possibilità di conoscere alcuni dettagli della tua personalità che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Almeno fino ad oggi.

Affinché il test sia quanto più preciso possibile, dovrai farti trasportare dal tuo istinto e, soprattutto, non dovrai sbirciare le soluzioni. In base alla scelta che farai, troverai un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Se sei arrivato fin qui, vuol dire che sei pronto per leggere il profilo che ti riguarda.

Le soluzioni del test: hai scelto il tè al limone

Se hai scelto il tè al limone, vuol dire che sei una persona che preferisce non cambiare troppo. Ami il tuo mondo, non sei per niente anticonformista. Non cambieresti nulla della tua vita attuale, ti piacciono le regole del mondo in cui vivi e non senti l’esigenza di ribellarti per ottenere qualcosa di diverso.

Gli altri ti vedono come una persona omologata, un debole. In realtà sei abbastanza pigro e non hai particolare voglia di metterti in gioco. Preferisci tenerti ciò che hai piuttosto che rischiare di perdere tutto. Vuoi restare nella tua comfort zone, forse questo non sarà apprezzato da tutti ma a te non interessa.

Hai scelto il tè verde

Se hai scelto il tè verde, questo vuol dire che sei la classica persona alla quale è difficile imporre delle idee. Hai le tue regole, le tue opinioni e le tue ideologie. Spesso ti trovi in contrasto con le regole del mondo esterno e provi a ribellarti, per migliorare la qualità della tua vita. Per questo motivo, sei spesso in conflitto con le altre persone.

Fai attenzione a non vedere sempre il marcio in tutto ciò che ti circonda, non è così. C’è tanta brava gente su questo pianeta. Se non riuscirai a capire quando sarà il momento di fare un passo indietro, rischierai di non essere preso sul serio. Passerai per il complottista di turno e la tua reputazione non sarà delle migliori.

Le soluzioni del test: hai scelto il tè alla menta

Ti piace il tè alla menta? Hai scelto la terza opzione? Bene, questo vuol dire che sei una persona che preferisce frequentare soltanto gli ambienti nei quali si sente a proprio agio. Tendi a legare con chi ha le tue stesse idee. Condividere il tuo modo di pensare è importante, perché ti mette in una situazione particolarmente comoda.

La tua è una scelta consapevole, non sei uno di quelli che non è in grado di confrontarsi con chi la pensa diversamente. La questione è molto più semplice, non sempre hai voglia di fare questioni per nulla. Ti confronti con gli altri quando ne vale veramente la pena, senza mai imporre le tue idee e accettando i punti di vista altrui, nei limiti del possibile.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo tè preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!