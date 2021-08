Dopo il divorzio con il marito, la mamma vip ed ex gieffina si trova in vacanza con un nuovo amore. Lei, furiosa, sbotta sui social

E’ estate inoltrata e il gossip non dorme mai. I paparazzi sono sempre pronti con le loro macchine fotografiche alla ricerca degli scoop più salienti.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip: la prima concorrente ufficiale svela il suo lato più intimo

La mamma vip si trova a Mykonos; per lei non è stato un ottimo anno soprattutto per una grande indiscrezione avvenuta un mese fa.

Si trova in compagnia del fidanzato segreto e il mirino del gossip è su di lei. Stanca e furiosa, la vip sbotta sui social.

Ecco cosa è successo

Guendalina Tavassi insieme al nuovo compagno: “La gente si non fa mai gli affari propri“

- Advertisement -

Guendalina Tavassi è la showgirl divenuta famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello 11.

Ha avuto un bambino a soli 17 anni da una relazione sbagliata: il fidanzato Remo Nicolini non è mai stato un buon compagno e padre e la relazione è finita molto presto.

L’influencer incontra poi Umberto D’Aponte in un viaggio in treno e dopo 3 mesi i due convolano a nozze.

La coppia dà alla luce due bambini, ma l’amore non dura per sempre.

Nel marzo di questo anno, Guendalina conferma la separazione dal marito senza rimpianti, ma contenta di aver raggiunto un buon equilibrio familiare.

Leggi anche –> Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi, rompe il silenzio sulla crisi di coppia

Adesso la showgirl si trova in vacanza a Mykonos e non è sola. Dopo varie indiscrezioni e foto del nuovo compagno, Guendalina si infuria.

Lei voleva aspettare per la sua privacy e quella dei figli e quindi sbotta sui social.

Guendalina Tavassi furiosa coi paparazzi: “Non devo dare spiegazioni“

Guendalina Tavassi è stata avvistata sulle spiagge bianche di Mykonos in compagnia del ristoratore e imprenditore Federico Perna.

Lei è contenta e avrebbe preferito aspettare a dare la notizia. Perciò sbotta sui social: “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri“.

“Non devo dare spiegazioni ne tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ di tatto e tempo per dire le cose” scrive l’influencer.

Guendalina è furiosa e ci pensa il nuovo compagno Federico a difenderla. Replica, quindi al suo post: “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa“.

La gente non deve permettersi di giudicarla visto che non la conosce e deve accettare che certe storie possono finire, come iniziare.

Leggi anche –> Guendalina Tavassi derisa per il video hot: la sua risposta scatena il web

“Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme” afferma il ristoratore e aggiunge: “Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto che ultimamente le è capitato“.

La parte finale si riferisce molto probabilmente alla pubblicazione di un video intimo con l’ex marito che è stato pubblicato a sua insaputa da un hacker.

Guendalina Tavassi è innamorata e continua ad essere una donna forte. E’ una mamma che si preoccupa per i figli e vuole tenerli lontani dalle male lingue