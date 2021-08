Diletta Leotta è considerata una delle donne più belle d’Italia. Ricordate com’era solo qualche anno fa? Decisamente un’altra persona

Diletta Leotta, ormai da qualche anno, è una delle donne più chiacchierate d’Italia. Proprio qualche giorno fa la nota presentatrice televisiva ha compiuto 30 anni ed ha festeggiato con amici e parenti nella sua Sicilia.

Un party di tutto rispetto, arricchito dalla presenza di tanti ospiti vip come la sua amica Elodie ma che si è svolto senza colui che fino a poche settimane fa era la sua dolce metà, ovvero Can Yaman: l’assenza del turco al compleanno di Diletta ha fatto molto discutere e ha ufficializzato, di fatto, la crisi tra i due.

La bella giornalista di DAZN si è mostrata in tutta la sua esuberanza, con un vestito che ha messo in risalto tutte le sue forme. Oggi la Leotta è considerata una delle donne più belle del mondo dello sport e dello spettacolo, eppure confrontando le sue foto attuali con quelle più datate si notano tantissime differenze.

Diletta Leotta e la sua trasformazione: nelle prime foto è irriconoscibile

Come potete vedere da questo collage trovato in rete, pochi anni fa Diletta appariva decisamente in modo diverso, quasi irriconoscibile rispetto ad oggi. Sono in tanti ad evidenziare come la sua bellezza sia riconducibile ad alcuni interventi di chirurgia estetica, anche se lei ha sempre negato qualsiasi tipo di operazione chirurgica.

In effetti, dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo con il suo monologo, sono stati in tanti ad accusarla di ipocrisia. Successivamente la conduttrice tv è stata anche premiata con il Tapiro D’oro ed anche in quella occasione ha glissato sull’argomento.

In sua difesa è spesso intervenuto anche suo fratello che, per una strana coincidenza, di professione è proprio chirurgo estetico. Secondo il suo parere professionale, la bellezza di sua sorella è del tutto naturale.

Eppure è inevitabile “pensar male” osservando le foto in questione: naso, bocca, seno, tutte parti del corpo di Diletta che non sembrano essere del tutto naturali. C’è anche chi ipotizza che la siciliana abbia aggiunto qualche ritocchino al suo lato b. E voi da che parte state?