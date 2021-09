Harry con un’altra donna. La foto che ha fatto infuriare Meghan

È già finito l’amore tra Meghan Markle ed il Principe Harry? Ecco la foto che ha fatto infuriare l’ex attrice statunitense. Tutti i dettagli

Meghan Markle ed il Principe Harry sono sempre al centro delle attenzione di tutti i tabloid inglesi, e non solo. La loro relazione ha suscitato scalpore sin dall’inizio, poiché il mestiere di attrice dell’ex stella di Hollywood non è piaciuto molto ad alcuni esponenti della Royal Family britannica.

La protagonista della serie tv Suits ha dovuto combattere sin dal primo minuto con pregiudizi e cattiverie gratuite. In una recente intervista concessa ad Oprah Winfrey ha addirittura elencato alcuni episodi riguardanti il razzismo che avrebbe vissuto quando viveva con suo marito in Gran Bretagna.

Proprio questi episodi avrebbero spinto la coppia a lasciare il Regno Unito per trasferirsi in Canada. Poi, con l’arrivo della pandemia mondiale, i due hanno optato per gli Stati Uniti d’America. Da oltre un anno, ormai, vivono in una splendida villa nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro tenuta di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ogni movimento di questa coppia finisce inevitabilmente sui giornali e sui siti di tutto il mondo. È possibile che il loro amore sia già terminato? È la domanda che si pongono molti abitanti inglesi dopo aver visto una foto di Harry che avrebbe fatto andare su tutte le furie anche Meghan Markle. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Harry, la foto abbracciato a Riley Ganzi

La storia d’amore tra Harry d’Inghilterra e Meghan Markle è probabilmente la più chiacchierata del mondo. Ogni volta che uno dei due si muove, inevitabilmente finisce sui giornali di tutto il mondo, alimentando spesso voci che si rivelano esagerate o addirittura del tutto infondate. Sarà così anche stavolta?

Proviamo a riassumere brevemente i fatti: alcune settimane fa il Duca di Sussex ha partecipato ad un torneo di beneficenza di Polo ad Aspen, in Colorado. Sua moglie è rimasta a casa perché doveva occuparsi di Archie e della neonata Lilibet Diana. Nel corso di questo torneo è stata scattata una foto che ha mandato su tutte le furie l’ex attrice statunitense.

La gelosia della duchessa è stata alimentata da uno scatto tra suo marito e Riley Ganzi, giocatrice ventiquattrenne di polo. I due sono abbracciati ed è evidente che ci sia una buona intesa. La foto è stata scattata al termine dell’evento. Riley ricambia l’abbraccio con una mano, mentre con l’altra stringe forte il trofeo vinto insieme agli altri compagni di squadra.

Secondo fonti molto vicine alla Royal Family britannica, Meghan Markle non avrebbe per niente apprezzato lo scatto: “Meghan era su tutte le furie, è andata in tilt non appena ha notato Riley che è talentuosa, più giovane, bellissima e molto divertente”. È improbabile che il Principe Harry abbia una relazione con un’altra donna, mentre è molto più plausibile che la foto sia stata diffusa per mettere in cattiva luce sua moglie Meghan.

Chi è Riley Ganzi

La protagonista della foto incriminata insieme al Principe Harry si chiama Riley Ganzi. Di lei si sa molto poco, non è un personaggio particolarmente famoso. È iscritta ad Instagram ma ha meno di 4000 followers, con profilo privato. Sono pochissime le informazioni sulla sua vita privata.

La sua età è di 24 anni, è la figlia di Marc Ganzi, un imprenditore statunitense anch’egli giocatore di polo. Ha un fratello più grande, chiamato Grant. Anche suo fratello ha la passione per il polo. Ha frequentato la Georgetown University, studiando relazioni internazionali. È la stessa università presso la quale ha studiato Bill Clinton, ex Presidente degli Stati Uniti d’America.

Sul web o sui social è impossibile trovare informazioni sulle sue relazioni sentimentali. Quello che è certo è che ha conosciuto il Principe Harry grazie al polo, sport che appassiona da sempre il Duca di Sussex e molti componenti della Royal Family britannica. Il loro incontro prevedeva anche alcune iniziative di beneficenza.

L’intento è quello di sostenere la salute mentale e fisica dei bambini affetti da HIV nei paesi dell’Africa Meridionale. Grazie a questo evento sono stati raccolti circa 3,5 milioni di dollari. Una cifra importante, passata in secondo piano a causa della foto pubblicata su Instagram che ha fatto infuriare Meghan Markle.