Stefania Orlando, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, il terribile lutto che le ha stravolto la vita e tutto quello che c’è da sapere.

Stefania Orlando, conduttrice, showgirl e cantante, è da anni una protagonista indiscussa del piccolo schermo. Dopo essere stata per anni un volto della Rai, nel 2020, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello Vip dove ha raccontato al pubblico anche lati inediti della sua vita, ma chi è davvero Stefania Orlando?

Nome: Stefania Orlando

Stefania Orlando Data di nascita: 23 dicembre 1966

Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione: Attrice, Conduttrice televisiva e Cantante

Attrice, Conduttrice televisiva e Cantante Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 177 Cm

Peso: 67 Kg

67 Kg Tatuaggi: Stefania ha un’araba fenice tatuata sulla spalla sinistra che simboleggia la sua rinascita, sul suo corpo ha svariati tatuaggi alcuni dei quali non sono molto visibili

Stefania ha un’araba fenice tatuata sulla spalla sinistra che simboleggia la sua rinascita, sul suo corpo ha svariati tatuaggi alcuni dei quali non sono molto visibili Profilo Instagram ufficiale: stefaniaorlando1

Chi è Stefania Orlando: età, altezza, carriera

Stefania Orlando nasce a Roma (zona Monteverde) nella città eterna il 23 Dicembre del 1966. Suo padre è un giudice, avvocato e professore universitario. Ha un fratello. Stefania, prima di lavorare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come agente immobiliare.

“Lavoravo come agente immobiliare e sono arrivata nello showbiz per caso, dopo aver venduto un appartamento ad una persona che lavorava in Finivest. Non pensavo che potesse essere il mio lavoro, tutto è arrivato senza che lo cercassi”, ha raccontato in un’intervista al settimanale Mio.

Poi l’ingresso nel mondo dello spettacolo iniziando a lavorare nel 1993 come valletta esibendosi nel programma “Si o No?”.

Ha lavorato a Scommettiamo che?, I fatti vostri, Il lotto alle otto, Uno mattina in famiglia. Dotata di una bellissima voce, ha pubblicato l’album “Su e Giù“. Il 6 Novembre 2020 ha pubblicato il nuovo singolo “Babilonia”.

Ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip legando tantissimo con Tommaso Zorzi e a settembre 2021 partecipa a Tale e Quale Show.

Vita privata

Stefania Orlando è stata sposata con Andrea Roncato. Dopo la fine del matrimonio con quest’ultimo, Stefania ha ritrovato l’amore accanto dal 2008 al musicista Simone Gianlorenzi che ha sposato il 1 luglio 2019.

La coppia vive a Roma insieme alla cagnolina Margot e Simone, durantew la partecipazione di Stefania al Grande Fratello Vip è stato il suo primo sostenitore.

LEGGI ANCHE—>Stefania Orlando commuove Elisabetta Gregoraci: cosa è successo

Il lutto per la morte della migliore amica

Uno dei dolori più grandi della vita di Stefania Orlando è stato causato dalla morte della sua migliore amica, Alessandra.

“Ho incontrato Alessandra quando lavoravo in un’agenzia immobiliare. Siamo cresciute insieme e diventate donne insieme, è stato il periodo più bello della mia vita. C’eravamo sempre l’una per l’altra. Ho vissuto con lei finché non ho incontrato Andrea. Finito il matrimonio avevamo pensato di riprendere insieme una casa e passare la vecchiaia insieme. Nel 2006 si è ammalata di tumore e mi ha lasciata. Non ce l’abbiamo fatta. Ho lottato con lei fino alla fine. Mi diceva sempre che dovevo dirle come stavano le cose perché si fidava, invece le dicevo delle bugie. Il dolore più grande della mia vita. Quando non c’è stata più, sono crollata totalmente. Prima di lasciarmi mi diceva che era preoccupata perché non avevo trovato l’uomo giusto per me. Sono sicura che Simone me l’ha mandato Alessandra. Lui ha provato a guarirmi con il suo amore ma il dolore rimane”, ha raccontato al Grande Fratello Vip.



Tale e Quale Show

Carlo Conti, a settembre 2021, la sceglie come concorrente di Tale e Quale Show dove ritrova un ex coinquilino del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli.