Valerio Rossi Albertini, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Valerio Rossi Albertini, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e curiosità del divulgatore scientifico e personaggio televisivo.

Valerio Rossi Albertini è un fisico italiano diventato popolare per la sua attività di divulgatore scientifico. Spesso ospite di diversi programmi televisivi, a ottobre 2021 diventa ufficialmente un concorrente di Ballando con le stelle 2021, ma chi è davvero Valerio Rossi Albertini?

N ome: Valerio Rossi Albertini-Tiranni

Valerio Rossi Albertini-Tiranni Data di nascita: 30 ottobre 1963

30 ottobre 1963 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno Zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione : fisico e accademico

: fisico e accademico Altezza: /

/ Peso: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: /



Profilo Facebook Ufficiale: Valerio Rossi Albertini

Chi è Valerio Rossi Albertini: carriera e vita privata

Valerio Rossi Albertini nasce a Roma il 30 ottobre 1963. Si laurea in Fisica all’Università La Sapienza di Roma diventando il primo dottore di ricerca in scienza dei materiali in Italia ed entra a far parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Oltre ad essere un professore universitario di chimica e fisica è anche rappresentante televisivo del CNR.

Partecipa così a diverse trasmissioni televisive portando la scienza nelle case degli italiani. Della sua vita privata, però, non si sa nulla. Albertini, infatti, non ha neanche un profilo Instagram.

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci lo sceglie come concorrente di Ballando con le stelle 2021. Con il suo immenso sapere, il divulgatore scientifico comincia l’avventura sulla pista da ballo del programma del sabato sera di Raiuno sabato 16 ottobre.

Il compito di trasformare il divulgatore scientifico in un provetto ballerino è stato affidato alla maestra storica di Ballando come Sara Di Vaira che, in passato, è stata la maestra di Marco Del Vecchio, Massimiliano Morra e Lasse Matberg.