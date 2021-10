Grande Fratello Vip, è ufficiale: il provvedimento inevitabile

Nuovo provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip 2021. I concorrenti hanno visto ridursi ulteriormente il loro budget settimanale

Ancora una volta i concorrenti del Grande Fratello Vip si mettono nei guai. Adesso il grande reality di Canale 5 sta entrando nel vivo, e i “vipponi” hanno ormai preso confidenza con la casa e le sue dinamiche. Tanto che, a volte, vanno anche fuori le regole facendo quello che gli pare.

Ecco perché il “Grande Fratello” è costretto a intervenire imponendo delle dure sanzioni che non sono certo innocue, visto che pesano non poco sul “budget” settimanale dei concorrenti per fare la spesa. Di recente ne è arrivato un altro: questa volta è stato letto a tutti gli inquilini di Carmen Russo e Manila Nazzaro. Budget per fare acquisti ridotto, anche se non di molto: 310 euro invece di 380. Una punizione più “soft”, con 70 euro in meno.

Grande Fratello Vip, arriva un’altra sanzione: il motivo

Una cifra che comunque si farà sentire, visto che il gruppo ha deciso di evitare di comprare alimenti non indispensabili (dolciumi, snack etc) provocando il malcontento di qualcuno. E’ il secondo provvedimento in arrivo dopo quello causato da Francesca Cipriani qualche settimana fa, quando non rispettò il freeze. Stavolta, il motivo della sanzione è diverso. Alcuni concorrenti, infatti, non hanno seguito la nuova disposizione sugli occhiali da sole in casa. Si tratta di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

In pratica, nella casa è proibito indossare gli occhiali da sole. Solo chi li porta graduati può tenerli. Questo perché gli occhiali da sole sono visti come un modo per “nascondersi”, e la cosa non piace al Grande Fratello. I due “colpevoli” sono stati Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Tanto che qualcuno, scherzando ma non troppo, ha provato a proporre che la riduzione di budget andasse a colpire soltanto loro.