Incidente hot al Grande Fratello Vip: salta il bottone e si vede tutto

Al Grande Fratello Vip l’incidente hot non è sfuggito alle telecamere di canale 5. Il bottone è saltato e si è visto tutto.

Al Grande Fratello Vip, si sa, nel bene o nel male si è ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. Questo vuol dire che il pubblico da casa osserva tutto con attenzione e qualsiasi momento, anche intimo, viene mandato in onda. Per questo motivo i primi momenti è difficile comportarsi in maniera naturale per i vipponi. In quanto avvertono la presenza assidua delle telecamere ma con il passare dei giorni questa sensazione finisce con lo scomparire, iniziando a comportarsi in maniera più naturale.

Ci si ritrova così a commettere delle gaffe che normalmente non avrebbero mai fatto. O spesso, queste, non dipendono da loro ma poco importa perché la telecamera è sempre pronta a riprendere tutto e non fa di certo distinzioni, mandando in onda tutto ciò che il suo occhio riesce ad immortalare e che di conseguenza diventa poi virale nel vasto mondo del web. Come, ad esempio, l’ultimo incidente hot di Carmen Russo.

Salta il bottone a Carmen Russo: il Grande Fratello Vip riprende tutto

Carmen Russo è da sempre considerate una delle donne più belle e sensuali appartenenti al mondo dello spettacolo. Merito probabilmente della danza, ma l’aspetto e il corpo della showgirl possono fare invidia ad una ventenne e lo sa bene il pubblico da casa che nelle scorse ore stava seguendo la diretta del GF Vip ed ha potuto ammirare le sue grazie.

Il video dell’incidente piccante di Carmen, che trovate in fondo a questo articolo, ha rapidamente fatto il giro del web e dei vari social. Un gesto del tutto involontario da parte della moglie di Enzo Paolo Turchi, tant’è che è rimasta lei stessa stupita quando si è prontamente accorta di quello che stava accadendo.

Carmen era in cucina a chiacchierare con i suoi compagni di viaggio, quando il bottone della sua camicetta è saltato, mostrando al pubblico del piccolo schermo tutto le sue grazie. La concorrente, però, si è immediatamente accorta subito di che cosa stesse accadendo ed ha provveduto nell’immediato a chiudere la camicetta. In modo tale da mostrare oltre al severo e attento occhio delle telecamere.

Dopo di tutto c’è un motivo se la struttura che li ospita durante il corso di questi mesi viene continuamente chiamata la casa più spiata d’Italia ed ora i concorrenti lo hanno imparato a “loro spese”.

L’incidente di Carmen Russo al Grande Fratello Vip sta facendo rapidamente il giro del web e gli utenti non hanno potuto fare a meno di ammirare le sue grazie.