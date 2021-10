Una pericolosa rivale per Kate Middleton (e non è Meghan)

Royal Family: Kate Middleton ha una rivale? Pare proprio di si. Scopriamo insieme i dettagli di questa curiosa vicenda che riguarda Kate

Se c’è un’ossessione che accomuna tutte le donne che appartengono ad una monarchia è la ricerca della perfezione. Si tratta di un parametro importante ma, nello stesso momento, complesso. Come si fa a capire chi è la perfetta donna di corte? Quali sono le caratteristiche ideali che questa persona dovrebbe avere?

Un mix di bellezza, comportamento, stile, eleganza e status sociale. Chi eccelle in tutte queste peculiarità può ambire al titolo (virtuale) di nobildonna perfetta. Negli ultimi anni abbiamo visto diverse donne in grado di ambire a questo particolare primato. Una su tutte, Diana Spencer, che non è stata perfetta ma è stata molto amata dal popolo inglese.

Negli ultimi anni Meghan Markle ha attirato le attenzioni dei media di tutto il mondo ed è stata molto amata, finché non ha deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Da quel momento il suo indice di gradimento è calato in maniera vistosa tra i sudditi inglesi, che non le hanno perdonato il fatto di aver separato il Principe Harry dal resto della Royal Family.

E poi c’è Kate: bella, elegante, istituzionale, sempre pacata e mai fuori luogo. A detta di tutti, una perfetta reale. Eppure Catherine Middleton ha una rivale che potrebbe risultare ancora più perfetta di lei. Vediamo insieme di chi si tratta e perché Kate dovrebbe temere questa persona. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Kate Middleton e Sofia di Svezia: le principesse perfette

Kate Middleton è la principessa perfetta? Per molti è così ma c’è una rivale e si trova in Scandinavia. Si tratta di Sofia di Svezia, classe 1984, ex modella e attuale moglie del Principe Carlo Filippo di Svezia. Il suo nome completo è Sofia Kristina Hellqvist Bernadotte ed è nota in patria per la sua eleganza e la sua classe.

Sofia ha più punti in comune con Meghan Markle piuttosto che con Kate Middleton: è cresciuta in una famiglia benestante e viene dal mondo dello spettacolo. È stata una modella, nel 2005 ha partecipato ad un reality show chiamato Paradise Hotel, una sorta di Grande Fratello ambientato in un resort di lusso.

Nel 2010 è arrivata la svolta. Conosce Carlo Filippo e scatta la scintilla: “Quando l’ho conosciuto – ha dichiarato Sofia qualche anno fa – si dimostrò una persona molto naturale, intelligente e umile”. Nel 2015 si sposa e diventa Principessa di Svezia. Da quel momento sono partiti i paragoni con Kate Middleton.

Sofia ha indossato un vestito disegnato dalla stilista Sarah Burton per Alexander McQueen, proprio come fece Kate nel 2011. E poi lo stile, la classe, l’eleganza, sia nei movimenti che nelle parole. In questi anni in molti hanno proposto questo paragone. E adesso c’è chi vuole una risposta: chi è la principessa perfetta, Sofia o Kate?