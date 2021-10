Brian Perri è il marito di Elisabetta Canalis. Il chirurgo e la ex velina sono sposati dal 2014 e sono diventati genitori di Skyler Eva

Elisabetta Canalis è tornata alla ribalta dopo qualche anno in cui si è vista di meno. Da parecchio tempo vive negli Stati Uniti, e non a caso ha spostato un americano. Si tratta del chirurgo Brian Perri: i due si sono conosciuti nel 2013 a una festa a Los Angeles ed è subito scattato il colpo di fulmine.

Le nozze sono arrivate il 14 settembre del 2014 ad Alghero, in Sardegna, dove è nata l’ex velina. Nel 2015 è anche arrivata la loro figlia, la piccola Skyler Eva. Perri è nato nel 1967 ed è un chirurgo di successo, specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative. Lavora a Los Angeles.

Elisabetta Canalis svela il segreto del suo amore con il marito

Qualche tempo fa, la Canalis ha parlato di lui in un’intervista a Panorama Wellness: “Lui ha saputo leggermi dentro fin dal primo momento – ha spiegato – mi sa comprendere in ogni sfumatura del mio carattere e per fortuna grazie a lui non ho mai conosciuto la parola “crisi””. Loro figlia, la piccola Skyler Eva, ha fatto da poco 6 anni.

La Canalis vuole tenerla lontana dai social, e infatti evita di pubblicare sue foto: “Non voglio esporla a commenti”, ha spiegato. Anzi, a quanto pare è stata proprio la bambina a chiedere di non comparire sui social. La piccola Skyler, nonostante la tenerà età sembra già avere una decisa personalità, nel senso di non voler crescere “all’ombra” dell’illustre madre, che da qualche mese stiamo rivedendo protagonista in diversi spot televisivi.