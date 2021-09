Elisabetta Canalis nella bufera: i colleghi si scagliano contro di lei!

Le parole di Elisabetta Canalis non sono piaciute ad alcuni suoi colleghi che l’hanno attaccata pubblicamente: tutti i dettagli

E’ tutto pronto per il ritorno di Elisabetta Canalis in tv. La showgirl, infatti, sarà al timone della nuova edizione di “Vite da copertina” in onda a partire da mercoledì 1 settembre su Tv8 dal lunedì al venerdì alle 17.30.

Una nuova avventura per l’ex Velina che prenderà il posto di Rosanna Cancellieri, presentatrice dell’ultima edizione del programma che si pone come obiettivo quello di raccontare la vita dei personaggi famosi. Un format che va in onda dal 2016 e che la Canalis, in una recente intervista, ha affermato di voler “svecchiare”.

Proprio questa dichiarazione non è andata giù ad alcuni suoi colleghi, in particolare ad Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci che pure avevano avuto un ruolo importante nelle precedenti edizioni della trasmissione televisiva.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Canalis, posa da capogiro senza niente addosso: uno spettacolo

Elisabetta Canalis, le accuse al veleno di Alda D’Eusanio e Giovanni Ciacci

La D’Eusanio era stata la presentatrice di Vite da copertina nella stagione 2018-2019 e, anche se non citata personalmente nell’intervista della Canalis, ha voluto replicare alle dichiarazioni della showgirl parlando di lei e della sua carriera al settimanale Nuovo Tv:

“Cosa ci sia da svecchiare non lo so…Forse la Canalis, ritenendosi più giovane, pensa di essere stata scelta per la sua età e non per la sua bravura. Come se io e la Cancellieri fossimo delle cariatidi! Sinceramente non so cosa abbia fatto la Canalis nel corso della sua carriera. Lei non ha mai condotto, non balla, non canta, non recita: che cosa ha fatto al di là di Striscia la notizia?”.

Parole al veleno a cui hanno fatto seguito quelle di Giovanni Ciacci, successore della D’Eusanio al timone del programma di Tv8. Il make-up artist ha partecipato alle polemiche, attaccando Elisabetta:

“Di copertine ne ha avute tante, di vita da copertina ne ha fatta molta, ma mi sembra che abbia presentato ben poco in televisione. Anzi, questo dovrebbe essere il suo primo programma. È stata più sulla cronaca rosa che in tv in questi anni…“.

LEGGI ANCHE: Giovanni Ciacci si sente male, Adriana Volpe lo salva: “Le sarò per sempre grato”

In realtà la Canalis dopo l’avventura di Striscia la Notizia ha avuto altre esperienze in tv presentando o partecipando a vari programmi come ad esempio Controcampo, Stelle a quattro zampe, Superciro, Le Iene, Festivalbar, Totale Request Live e Zelig. L’ultima avventura è stata nel 2018 quando, insieme ad Antonella Clerici, ha partecipato come giurata a Sanremo Young. Ora il ritorno con un programma tutto suo anche se, evidentemente, la sua scelta non è piaciuta ai suoi predecessori.