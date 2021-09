Bocciata al provino, oggi è la star del Festival del cinema di Venezia

Ogni attore che si rispetti ha avuto una o più delusioni professionali nella sua carriera: non fa eccezione la star del Festival di Venezia.

Ogni attore o attrice che si rispetti ha dovuto faticare parecchio prima di raggiungere il successo, ma c’è chi nonostante la fama e la bravura è stato scartato per un ruolo importante ad un provino.

Succede praticamente a tutti durante la carriera, e non fa eccezione la star del Festival di Venezia Serena Rossi. La bella napoletana, infatti, è stata scelta come madrina della kermesse cinematografica che si sta tenendo nella città lagunare a partire dal primo settembre.

Un Festival della rinascita, alla quale gli organizzatori hanno voluto donare il bel sorriso di Serena che, emozionata, ha confermato in un’intervista: “Credo di essere stata scelta per questo ruolo perché c’è questo desiderio di comunicare una ripartenza, una rinascita, una positività. E io sono così, il sorriso mi contraddistingue e sicuramente lo porterò sul palco del Palazzo del Cinema del Lido”.

Eppure anche la Rossi è stata accantonata per un ruolo importante in tv. E’ successo abbastanza recentemente durante un provino per una fiction Rai.

Serena Rossi, la star del Festival di Venezia bocciata ad un provino

Serena Rossi ha raccontato questa “disavventura professionale” in una recente intervista a Grazia: “Un provino che non ho superato? È successo con L’amica geniale: mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”.

La Rossi era stata richiesta a gran voce dai fan per interpretare la parte di Lila, ma alla fine gli autori de L’amica geniale hanno preferito confermare le due protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Una scelta discutibile, visto che nella terza stagione entrambe sarebbero dovute apparire più mature, ma il nuovo regista Daniele Lucchetti ha deciso di utilizzare un po’ di trucco senza però sostituire le attrici.

Serena Rossi intanto si gode il suo ruolo da star del Festival di Venezia e sogna in grande: ha confessato infatti che le piacerebbe essere la protagonista di un film diretto da Pedro Almodovar.