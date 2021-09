È stata la regina delle hit estive: oggi ha stravolto la sua vita

Nel 2001 ebbe un successo clamoroso con un tormentone estivo che in tanti oggi ancora ricordano, dopo 20 anni. Ecco cosa fa oggi l’ex stella.

Sono passati ormai 20 anni da quell’estate del 2001, quando la sua canzone diventò un vero e proprio tormentone. Si ascoltava ovunque, e tutti o quasi la canticchiavano. Un successo incredibile, per una canzone leggera ma oggettivamente molto carina e orecchiabile. Tuttavia, dopo quel successo fulminante, la cantante è letteralmente scomparsa.

E’ vero che i “one shot” (cantanti che diventano famosissimi per una sola canzone) sono una consuetudine nel mondo della musica, ma sorprende sempre vedere come autori o cantanti di pezzi di grande successo spariscono letteralmente nel nulla. La canzone in questione è “Tre Parole”, scritta da Liliana Richter e Francesco Cabras, e segnò il suo esordio discografico. Incredibilmente la canzone venne scartata a Sanremo, ma fu poi lanciata per la successiva estate, diventando un successo. L’occasione fu il Festivalbar, e nelle settimane successive il pezzo fu anche tradotto in spagnolo.

20 anni fa spopolò con la sua hit estiva, ecco cosa fa oggi!

La canzone fu inserita nel disco “Ricordatevi dei fiori”. A cantarla era Valeria Rossi, che successivamente pubblicò anche “Osservi l’aria” nel 2004. Nonostante il lancio di altri singoli, la Rossi non trovò più il successo di “Tre parole”. Nel 2010 ha partecipato come autrice per la canzone delle nuove proposte, Jessica Brando. Sempre come autrice ha collaborato anche con Andrea Bocelli e Mietta. Nel 2014 è tornata a cantare con “La canzone di Peppa” ispirata a Peppa Pig, ma utilizzando uno pseudonimo, “Mammastar”.

Ha scritto anche in libro di ricette per bambini, e nell’anno successivo un libro di stampo autobiografico, “Tre parole dopo”. Ha tentato il vero rilancio nel 2018, quando a Rai 1 ha partecipato allo show “Ora o mai più”, destinato proprio ai cantanti finiti nel dimenticatoio. Da qui l’occasione per presentare il suo nuovo brano, “La gente non parla”. Tuttavia, dopo il successo, la Rossi ha cambiato vita e oggi lavora come dipendente dell’anagrafe dopo aver vinto un concorso pubblico.