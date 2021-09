“Io non ritocco”: la diva del cinema italiano senza veli e senza filtri

La bravissima attrice rivendica il suo essere naturale (e senza ritocchi) con una foto di schiena pubblicata sul suo account Instagram

Un’attrice versatile, molto apprezzata e non solo per la sua bellezza. Utilizza i social con parsimonia, ed è evidente che non “soffre” di manie di protagonismo. L’ultima sua foto su Instagram rilancia in maniera forte il messaggio di “body positivity” di cui oggi si sente tanto il bisogno. “Io non ritocco”, ha ribadito con orgoglio. Un’immagine naturale e di un fascino non comune. L’ultima foto che ha pubblicato su Instagram la ritrae di spalle. Si vede la schiena nuda. Non la solita immagine patinata, con un corpo tipo “statua” e una pelle che spesso sembra riflettere di luce proprio.

Del resto l’attrice ha scritto un messaggio molto chiaro: “Io non ritocco… dovrebbe essere un claim ragazzi, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti ) – si legge nella didascalia della foto su Instagram – a un certo punto liberarsi, accettarsi che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla”.

“Niente ritocco”, il messaggio dell’attrice ai più giovani

Si tratta dell’attrice Miriam Leone, che ha voluto sensibilizzare sui canoni estetici, che ormai sembrano quasi distorti. Poi l’invito, che è un messaggio molto chiaro: “Ragazzi giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi, è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità”. Poi la conclusione: “Adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare”.

Un messaggio molto bello, che si spera possa essere letto soprattutto dai più giovani, troppo spesso “schiavi” dell’immagine e dell’apparenza. Una deformazione che, purtroppo, i social network hanno contibuito a creare.