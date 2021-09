Un posto al sole non smette di stupire: clamoroso retroscena spunta a distanza di anni! Incredibile rivelazione, la colpa sarebbe del provino in questione.

Un posto al sole continua a far stare con il fiato sospeso i telespettatori: rivelazione inedita salta allo scoperto! La storica soap opera di Rai 3, è protagonista di un dettaglio che non può più passare inosservato, anzi di mezzo ci sarebbe proprio il provino che a distanza di anni è stato fonte del clamoroso retroscena.

Un posto al sole è in onda da quasi 25 anni, dai lontani anni novanta continua a intrattenere con le sue storie. La magica città di Napoli è lo sfondo, lo è da quando hanno iniziato a girare, rendendo la serie l’unica ai tempi ad essere interamente inscenata in una città italiana, senza fare le riprese altrove.

Ultimamente le notizie hanno scombussolato non poco il pubblico a casa, ne è un esempio il dramma che ha colpito l’ultima stagione e che cambierà tutto, i fan fedelissimi non credono ancora ai loro occhi per il cambiamento. Ma le novità non finiscono qui.

Salta fuori un evento che nessuno conosceva, di cui è protagonista un volto noto della serie, il quale svela anche un segreto inaspettato.

Un posto al sole, tutta la verità sul retroscena inedito

Un posto al sole ha tanti segreti, come del resto tutte le altre programmazioni di successo, ma uno è saltato fuori. Il cast è composto da attori di grande talento che nel corso degli anni vengono sostituiti da altri, oppure semplicemente crescono all’interno della serie, diventando i volti storici di Palazzo Palladini.

Ultimamente, ci sono state delle modifiche che sono risultate delle vere rivoluzioni all’interno dell’ultima stagione per lo sconvolgimento delle storie che hanno causato, infatti i telespettatori sono rimasti senza parole. Ma c’è dell’altro.

Un volto storico e familiare per i fan fa una sconcertante dichiarazione. Si tratta di Patrizio Rispo nel ruolo di Raffaele Giordano, il portiere del Palazzo più famoso di Napoli, presente fin dalla prima puntata!

Patrizio Rispo è il volto del portiere della soap, appunto presente da sempre. L’attore fa una rivelazione inedita, afferma in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, che ha rischiato di non far parte del cast! Una notizia che sconvolge i fan fedelissimi che lo conoscono da quasi 25 anni, sembrerebbe assurdo non vederlo nel suo ruolo.

Il problema? L’attore è piaciuto molto alla produzione, ma non sapevano che ruolo dargli! Il provino è stato il suo trampolino di lancio fortunato, ma è stato difficile entrare ufficialmente nel cast. Infatti, Patrizio è stato l’ultimo dei suoi colleghi a firmare il contratto, perché hanno dovuto inventare il ruolo del portiere!

«All’epoca i provini si facevano con gli sceneggiatori australiani (la soap è ispirata al format australiano “Neighbours”, che racconta la vita di alcune famiglie che abitano nello stesso quartiere, ndr) e loro sono molto bravi a guardarti negli occhi, a capire le tue potenzialità dallo sguardo. Gli ero piaciuto molto ma non sapevano che ruolo darmi. Alla fine, con una piccola forzatura perché la figura del portiere non è così importante nel mondo anglosassone, si è pensato a un personaggio come Raffaele Giordano che, in quanto cognato di Renato Poggi, poteva entrare nella storia. Sono stato l’ultimo tra i miei colleghi a firmare il contratto».

Insomma, un traguardo raggiunto ottimamente, anche se con qualche difficoltà. Per alcuni ruoli non era adatto perché dati i capelli bianchi risultava più maturo, oppure c’era qualcun altro più credibile di lui per il ruolo preposto. La serie però ha un segreto, che Rispo rivela, cioè quello del successo: è una soap che tratta storie vere e per questo il pubblico si appassiona!

Il messaggio positivo è il cavallo di battaglia della soap, anche nelle difficoltà si va avanti, e gli attori come Patrizio lo sanno molto bene!