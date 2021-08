Un posto al sole, dopo la pausa estiva, vedrà tensioni importantissime tra i protagonisti. Lo shock è all’ordine del giorno

La soap opera tutta italiana di Rai 3 è in pausa estiva. Un posto al sole ha un sacco di successo e ogni hanno crea stagioni e dinamiche tutte nuove.

Adesso il cast ha qualche giorno di pausa per riprendersi e per partire più carichi di prima.

Dal 23 agosto le puntate riprenderanno il loro normale ciclo andando in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45.

Samuel ha lasciato Palazzo Palladini deluso dagli amici e soprattutto da Speranza. Michele ha trovato una nuova linfa vitale.

Marina e Fabrizio sono in crisi mentre Patrizio si improvvisa baby-sitter di Federico.

Ma ecco cosa accadrà negli episodi dal 23 al 27 agosto. I personaggi si troveranno in un momento di grande tensione

Un posto al sole: tensioni a Palazzo Palladini

Patrizio avrà un piccolo contrattempo che provocherà dei problemi al piccolo Federico.

Fabrizio si occuperà in particolar modo alla realizzazione della pubblicità per la pasta Rosato.

Viviana manderà una mail a Filippo e lui andrà in crisi. Non sa se rispondere al messaggio o raggiungere i suoi familiari al mare.

Marina si sta preparando, invece, ad accogliere una visita inaspettata.

Patrizio e Clara si trovano in un momento di tensione: avranno una brutta discussione dopo l’incidete accaduto al piccolo Federico.

Alberto ne approfitterà per fare breccia nel cuore della Curcio.

Un posto al sole: Filippo rimane colpito da Viviana

Filippo è colpito dalla spensieratezza di Viviana. Sua moglie, nel mentre, passerà dei giorni in serenità al mare insieme alla figlia Irene.

Marina non si sente più al centro dell’attenzione: Fabrizio sta passando troppo tempo in pastificio a risolvere dei problemi per la creazione della pubblicità.

Quest’ultimo si arrabbierà molto quando capirà che Alice ha pubblicato il dietro le quinte della promozione sul web senza prima dirglielo.

Ornella e Raffaele cercano di riappacificare il rapporto tra loro figlio e Clara. Alberto sta diventando sempre più esigente con quest’ultima.

L’arrivo di Giancarlo metterà Silvia in crisi

Silvia sta tronando dalle vacanze con Michele. L’armonia sarà messa in crisi a causa dell’arrivo di Giancarlo, intenzionato a riconquistarla.

Jimmy ormai è perso: continua a pensare alla figlia di Roberto.

Bianca si troverà ad affrontare un momento difficile.

Clara sarà in crisi dopo le parole di Alberto. Patrizio, invece, vuole impegnarsi seriamente nella relazione con lei dopo aver ricevuto gli auguri dalla famiglia.

Renato sarà su tutte le furie per una piccola magagna sul lavoro. Poggi dimostrerà di avere del rancore per Susanna che è coinvolta in un faccia a faccia con Niko.

Quest’ultimo riceverà una confessione da una donna e rimarrà senza parole.