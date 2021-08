Maria De Filippi smaschera Maurizio Costanzo: “Lo obbligo a farlo”

Maria De Filippi torna a parlare del suo rapporto con Maurizio Costanzo e svela un particolare che le sta particolarmente a cuore

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono probabilmente la coppia più nota della televisione italiana. Non tanto per quel che riguarda il gossip, visto che entrambi sono molto discreti e non utilizzano i social, almeno ufficialmente.

La loro presenza in tv però è costante e dura da tantissimi anni: il giornalista con il suo Costanzo Show, Maria con i talk ed i talent di successo che sono sicuramente tra i programmi più seguiti dagli italiani.

Sulla loro relazione si è scritto molto, ma spesso sono direttamente loro a raccontare alcuni dettagli della loro vita privata. In particolare Maria ha svelato un dettaglio su Maurizio nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale “Dipiù”.

Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: “Lo obbligo a fare la dieta”

Il dettaglio riguarda la dieta ferrea che Maurizio dovrebbe seguire ma che spesso tenta di evitare. “Manifesto il mio spirito di protezione anche obbligandolo a fare la dieta”, ha detto Maria, che si prende cura di suo marito che ormai è ha superato la soglia degli 80 anni.

Costanzo, che di recente ha coronato il suo sogno di rivestire un incarico importante nella sua squadra del cuore (la Roma), soffre di diabete e per questo motivo non può mangiare dolci pur essendone molto goloso. Maria cerca in tutti i modi di salvaguardare la sua salute e deve quindi tenere a bada gli istinti del suo compagno al quale deve moltissimo.

La sua carriera, senza l’aiuto ed i consigli del giornalista, sarebbe stata diversa. Maria ne è consapevole e ha ammesso: “Mi ha insegnato tanto e, facendomi capire chi ero, mi ha messo nelle condizioni di esprimerlo”.

In questi giorni Maria e Maurizio stanno trascorrendo le loro vacanze tra Santa Margherita di Pula ed Ansedonia. Poi sarà il momento di ripartire con le rispettive avventure televisive.