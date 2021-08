Un posto al sole anticipazioni: paura per la star, durissima aggressione

Un posto al sole è tornato ricco di novità, una di queste però lascia di stucco i telespettatori che mai si sarebbero aspettati il tragico evento.

Un posto al sole torna con delle news per i fedelissimi fan della soap opera italiana più longeva. Passano gli anni, cambia il cast con continui abbandoni e rinnovi, ma non finisce mai l’interesse per le storie ambientate nella magica città di Napoli.

Un posto al sole ha in serbo delle novità scioccanti per i fan. Ultimamente la serie è stata protagonista di numerosi cambiamenti che hanno non poco scombussolato i telespettatori che impavidi continuano a lasciarsi trasportare dagli intrecci narrativi di questa soap in onda dal 1992.

Uno dei tragici eventi che hanno contraddistinto le ultime puntate andate come sempre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20,45 su Rai 3, è quello inerente il durissimo faccia a faccia vissuto tra due amati protagonisti, fatto che ha lasciato senza parole il pubblico a casa, ma non è finita qui.

Un altro retroscena preoccupante si esaurirà nei prossimi appuntamenti della serie, e colpirà una protagonista molto seguita causando non poca apprensione.

Un posto al sole: durissima aggressione per star amata

Un posto al sole si sa, fa sempre stare con il fiato sospeso i fedelissimi fan che non perdono un solo appuntamento. Diciamo che ultimamente la serie non è stata scevra da sconvolgimenti e tradimenti che hanno molto ingarbugliato le storie dei protagonisti, ma le novità non finiscono mai.

Questa volta la protagonista del drammatico evento è una giovane star, si tratta di Agnese Lorenzini, l’attrice che interpreta il personaggio si Susanna!

Susanna è il personaggio che nelle prossima puntate subirà una violenta aggressione. Le circostanze nelle quali accade il dramma sono preoccupanti, perché è proprio nella fase di recupero dall’evento che Susanna avrà delle grandissime difficoltà a riprendere la vita di tutti i giorni. Soprattutto dopo la dichiarazione di quest’ultima fatta a Nico, altro personaggio che in seguito agli eventi sarà sempre più in una complessa situazione.

L’aggressione avrà degli echi su tutto il palazzo, al momento però non ci sono altre anticipazioni. Ciò che resta è aspettare ulteriori informazioni sul susseguirsi degli eventi, ciò che è certo è che fino alla messa in onda dell’episodio in questione la suspense salirà alle stelle!