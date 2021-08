L’incontro a Primo Appuntamento arrivato per caso e oggi la coppia lavora anche insieme: non si sono più lasciati e si amano molto

Un programma molto seguito e apprezzato. “Primo appuntamento” piace al pubblico, anche grazie al suo format semplice e alla formula indubbiamente intrigante. Per chi non lo conoscesse, il dating condotto da Fabio Montrucchio porta due persone che non si sono mai viste al ristorante per un appuntamento.

I due cenano insieme e si vedono e conoscono per la prima volta. Ovviamente questo è un requisito fondamentale. A seconda di come va questo appuntamento si capisce se potrà esserci un interesse reciproco e perché no un sentimento che potrebbe nascere.

Primo appuntamento, il dating show ha fatto centro con una coppia

Chiaramente, la curiosità è data dall’imbarazzo dei due e dai modi utilizzati per conoscere sfruttando il limitato tempo a disposizone. Lo scorso aprile si è chiusa l’ultima edizione, con degli ascolti soddisfacenti. Il programma tornerà in onda anche nell’imminente nuova stagione. Uno dei punti di forza sono i social, con i commenti in tempo reale all’appuntamento.

Una delle storie nate nel dating sta andando a gonfie vele. Quella tra Gabriele e Claudio, che oggi vivono e lavorano assieme con un’attività di wedding planner. A tre anni dal loro incontro la coppia ha fatto sapere di vivere insieme e di essere molto felici. Un ottimo successo per Montrucchio, che porterà questo esempio ai nuovi concorrenti. Un modo per far capire che “Primo appuntamento” non è solo un gioco, ma anche un’occasione per dare la svolta alla propria vita.