Quarto figlio per la coppia vip più amata e stavolta arriva la cicogna rosa!

La coppia vip con un video a sorpresa svelano il sesso del loro quarto figlio in arrivo. Fiocco rosa per la gioia dei loro ammiratori

Una delle coppie vip più amate e apprezzate dal pubblico ha dato da poco una bella notizia ai loro fan. Nonostante la loro giovane età sono in attesa del quarto figlio. Evidentemente i primi tre figli, tutti maschi, non bastano. La coppia vuole fermamente anche una femminuccia. Ed ecco che dopo il piccolo Nathan Leone di 4 anni, Leonardo Liam di 3 e Filiberto Noah di 2 è in arrivo anche un quarto bimbo. E finalmente sembra essere il momento giusto per vedere una femminuccia.

Di Vaio e Brunacci, l’annuncio del quarto figlio è a… tinte rosa

L’annuncio è arrivato da parte del papà, che nel mentre di una bella e meritata vacanza in Sardegna ha dato il lieto annuncio ai fan. Ma di chi si tratta? Parliamo di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci. Un gazebo tra fiori e palloncini, con la sorpresa che è arrivata per la gioia del genitori e i tre bambini. Petali rosa a dare il grande annuncio, con la piccola che sarà la quarta figlia della giovane coppa.

Per i due influencer la notizia più bella è arrivata per la gioia dei loro tantissimi follower. “Oggi, immersi in questa cornice da sogno, nella nostra isola adorata, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che, arriverà… Aspettiamo te”, si legge nella didascalia del video su Instagram.