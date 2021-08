Il dramma della tronista di Uomini e Donne: struggente confessione

La tronista di Uomini e Donne si confessa e svela un particolare drammatico della sua vita

E’ tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Le registrazioni del dating show più amato dagli italiani, infatti, cominceranno tra pochi giorni mentre l’esordio in tv del programma di Maria De Filippi è fissato per lunedì 13 settembre alle ore 14.45 circa.

Nei giorni scorsi si è parlato moltissimo delle novità della trasmissione che, oltre al trono over, vedrà ben 4 troni classici: ci saranno due uomini, una donna e per la prima volta un transgender.

Le scelte della redazione cominciano ad essere rese note e per il trono femminile è stata scelta la giovane Roberta. La 21enne romana si presenta come una ragazza semplice e molto legata alla famiglia, tanto da dichiarare: “La mia famiglia è il mio punto di forza. Siamo io, mamma e le mie due sorelle”.

Roberta è la nuova tronista di Uomini e Donne: il dramma che ha segnato la sua adolescenza

Il suo legame con la famiglia è aumentato tantissimo soprattutto perchè Roberta ha vissuto un dramma quando era ancora adolescente. A 14 anni, infatti, la ragazza ha perso suo padre prematuramente e questo episodio ha segnato la sua vita:

“Ho perso papà all’età di 14 anni. All’inizio mi era chiusa in me stessa, non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno. Forse ero solo troppo piccola e c’ho messo del tempo a capire che dal dolore non possiamo sfuggire, ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita”. Questo uno stralcio delle parole della nuova tronista di Uomini e Donne che è stata intervistata da Witty Tv per produrre il video di presentazione che sarà mostrato anche durante la sua prima puntata.

Roberta, nonostante le difficoltà, si è fatta forza e grazie agli sforzi fatti da lei e dalla sua famiglia, si è riuscita a laureare da poco in Lingua e Letterature straniere: “Non scorderà mai quando mia madre mi ha messo la corona di alloro in testa”.